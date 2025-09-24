La Noche Europea de los Investigadores propone disfrutar de la ciencia este viernes en Almería

La Noche Europea de los Investigadores es sobradamente conocida por la sociedad almeriense, que año tras año le ofrece su respaldo multitudinario. De hecho, se celebra de manera simultánea en casi 400 ciudades de casi una treintena de países del continente, Almería es de las más destacadas en participación ciudadana, reuniendo hasta un 20% de las 80.000 personas que se suman en toda Andalucía como media en cada edición. Tendrá lugar el próximo viernes, día 26, con grandes expectativas de nuevo respecto a la participación y esperando llenar la calle con su diálogo cercano entre las familias y las personas que hacen ciencia.

Cumplirá este año 2025 su décimo cuarto aniversario en la comunidad autónoma, bajo la coordinación de la Fundación Descubre para todo el territorio andaluz, corriendo su organización en Almería a cargo de la OTRI/OTC. Será posible gracias al esfuerzo de las instituciones que se suman a su financiación, especialmente de la UAL, ya que no recibe ayuda directa de la Comisión Europea, si bien el proyecto 'Open Researchers 2024-25' sigue siendo un evento asociado a la iniciativa 'MSCA and Citizens'. La aportación económica, por tanto, la realizan la propia Universidad de Almería, la FECYT –Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Cajamar, Diputación de Almería, Ayuntamiento de Almería y Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

En su programación se vuelven a incluir actividades previas en una treintena de centros educativos de la provincia durante toda la semana, pero el gran grueso de la acción, destinada a impactar en la ciudadanía, se extenderá entre las seis de la tarde y las diez de la noche del viernes en sus tres espacios principales. Serán los habituales del Mirador de la Rambla, con 17 acciones, el aledaño tramo descendente de la Rambla Federico García Lorca hasta la Plaza Circular, con 47, y el Patio de la Delegación del Gobierno, con 5, sumando un total de 69 actividades desarrolladas por 267 investigadoras y 224 investigadores, 491 personas de ciencia en el cómputo total. Además, se contará con 40 voluntarios, salidos del más de medio centenar de solicitudes de estudiantes de la UAL.

Esta nueva edición, ha sido presentada en el campus por José Antonio Garrido, director de Divulgación Científica, quien explicaba que los ejes temáticos sobre los que girará esta edición, dedicada a las Misiones de Horizonte Europa, son cinco, considerados cruciales para el futuro: cáncer, adaptación al cambio climático incluyendo la transformación social, agua y océanos, ciudades inteligentes y climáticamente neutras y, por último, salud del suelo y alimentos. En este sentido, Garrido ha recordado que "decía Marie Curie que 'nada en la vida debe ser temido, solo comprendido", y añadía que 'ahora es el momento de comprender más, para temer menos". A su juicio, "esa idea, formulada hace más de un siglo, sigue siendo extraordinariamente actual, porque la divulgación no es un lujo, sino una necesidad: comprender es la mejor forma de convivir con la incertidumbre y de abrir caminos hacia el futuro". En esa línea, ha deseado que "un año más volvamos a disfrutar de la Noche Europea de los Investigadores, volvamos a llenar de ciencia y de curiosidad las calles de Almería, porque, como nos recordó Curie, comprender más es siempre el primer paso para avanzar más lejos". Entre los argumentos que ha expresado Garrido está también que “el conocimiento científico avanza cuando se comparte, cuando se debate y cuando se hace accesible a la sociedad", poniendo en valor también que "la Noche ha crecido con nosotros, y lo ha hecho hasta convertirse en un referente en toda Andalucía, ejemplo de cómo la ciencia puede ser también cultura, encuentro y fiesta compartida".

También en Más de Uno Almería, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo para desgranar los detalles de esta nueva edición.