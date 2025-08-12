Níjar vuelve a pedir a las empresas de transporte evitar 'macrobotellones' en las fiestas de Las Negras

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha enviado este martes una nueva comunicación a las compañías de transporte de pasajeros y a las asociaciones del sector para solicitar su colaboración en la prevención de “desplazamientos masivos” y reuniones multitudinarias para consumir alcohol durante las fiestas de Las Negras, previstas del 13 al 15 de agosto.

El documento emitido por el Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para evitar que se repitan incidentes como los registrados durante las celebraciones de la Isleta del Moro el pasado mes de julio.

En aquella ocasión, la localidad se vio “desbordada” por la llegada de varios autobuses con jóvenes que acudían a participar en ‘macrobotellones’ dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, según recordó el Consistorio.

“El Ayuntamiento reconoce el derecho legítimo de las empresas a trabajar y obtener beneficios, siempre que ello no suponga poner en riesgo ni los derechos de los vecinos de Níjar ni la protección de un espacio natural tan frágil y valioso como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”, recoge el escrito.

La administración municipal señala que la prioridad debe ser la defensa del bienestar de la ciudadanía y la preservación del entorno protegido, manteniendo un equilibrio entre la rentabilidad empresarial y la minimización de los impactos sociales y medioambientales que esta pueda generar.

Por ello, el Consistorio espera contar con la implicación de las empresas de transporte para impedir traslados masivos destinados a este tipo de concentraciones, instándolas a coordinarse con el Ayuntamiento y con la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar para planificar cualquier desplazamiento en esas fechas sensibles.

El objetivo principal, remarcan, es evitar un nuevo colapso en un núcleo urbano del Parque Natural y el consiguiente daño ambiental y social en un espacio reconocido por la Unesco como Reserva de la Biosfera y protegido por su alto valor ecológico, paisajístico y cultural.

Finalmente, el escrito cierra manifestando la confianza del Ayuntamiento en que se logre una colaboración efectiva para prevenir un turismo masificado ligado al consumo de alcohol en una zona sin capacidad para absorber un volumen tan elevado de visitantes