Níjar muestra en Londres sus encantos turísticos de otoño y primavera

En la cita británica, José Francisco Garrido, alcalde de Níjar, ha hecho hincapié en el senderismo, ciclismo y deportes de naturaleza como principales propuestas de su pueblo para la temporada baja vacacional.

Aprovechando la presencia allí del Consejero de Turismo de Andalucía, Arturo Bernal, del que opina que está implementado pasos muy positivos, ambos se han emplazado para una reunión en Sevilla donde abordarán mecanismos orientados a la mejora como destinos vacacionales del municipio y el Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata-Níjar.