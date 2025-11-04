WORLD TRAVEL MARKET

Níjar muestra en Londres sus encantos turísticos de otoño y primavera

Lo ha hecho en la Feria y mediante guías y mapas turísticos depositados en el Instituto Cervantes de la capital del Reino Unido para quienes allí estudian el idioma español

Onda Cero Almería

Londres |

En la cita británica, José Francisco Garrido, alcalde de Níjar, ha hecho hincapié en el senderismo, ciclismo y deportes de naturaleza como principales propuestas de su pueblo para la temporada baja vacacional.

Aprovechando la presencia allí del Consejero de Turismo de Andalucía, Arturo Bernal, del que opina que está implementado pasos muy positivos, ambos se han emplazado para una reunión en Sevilla donde abordarán mecanismos orientados a la mejora como destinos vacacionales del municipio y el Parque Natural Marítimo Terrestre Cabo de Gata-Níjar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer