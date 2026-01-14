Níjar aprueba una moción de apoyo al sector del tomate frente al acuerdo con Marruecos

El Ayuntamiento de Níjar aprobó en su pleno ordinario de este miércoles una moción de apoyo al sector productor y exportador de tomate ante los efectos del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. La iniciativa, impulsada por FEPEX y defendida en la sesión plenaria por el Partido Popular, recibió el respaldo de los grupos PP, PSOE y VOX.

Durante el debate, la concejal Pilar Fenoy presentó una enmienda incorporada al texto final en la que se solicita al Gobierno de España y a las instituciones comunitarias que refuercen los mecanismos de control en las importaciones procedentes de terceros países. En concreto, se insta a garantizar condiciones de reciprocidad real mediante la aplicación de las denominadas “cláusulas espejo”, de forma que los productos importados cumplan los mismos requisitos laborales, sociales, medioambientales y fitosanitarios que se exigen a los agricultores europeos.

La moción pone de relieve el peso estratégico del sector hortofrutícola en la agricultura española, que supera los 20.700 millones de euros en valor y concentra más de la mitad del empleo agrario del país. No obstante, el texto advierte de la situación crítica que atraviesa el cultivo del tomate, que arrastra una caída sostenida en producción y exportaciones durante la última década.

Según los datos recogidos, la producción nacional de tomate destinado al consumo en fresco se ha reducido de forma significativa, al igual que las ventas al mercado comunitario, con un impacto especialmente acusado en provincias productoras como Almería. En paralelo, las importaciones procedentes de Marruecos han experimentado un fuerte incremento, situando a este país como uno de los principales proveedores del mercado europeo.

El documento aprobado subraya que esta evolución ha generado un desequilibrio competitivo para los productores europeos, que deben cumplir normativas más estrictas en materia laboral, social, ambiental y sanitaria, lo que repercute en los costes de producción.

Además de esta moción, el pleno dio luz verde a otros acuerdos, entre ellos la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Níjar y la aprobación de un programa temporal orientado a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, que será desarrollado a través del centro de servicios sociales comunitarios del municipio.