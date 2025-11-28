NAVIDAD 2025

'Navidízate' en Pulpí, nuevas palabras para viejas tradiciones

Casi un centenar de muy diferentes propuestas que se inician con el encendido de la iluminación el 28 de noviembre y acabarán después de Reyes

Onda Cero Almería

Pulpí |

El prendido de las luces en la Plaza de la Libertad de Pulpí este viernes a las 18,30 h con animación y castañas, abrirá el libro más navideño en muchos años.

Páginas de cultura, deporte, comercio, teatro, literatura, música,... propuestas más menos relacionadas con las Pascuas, y que ayudarán a que todos puedan disfrutar de estas fechas señaladas.

Entre toda esa diversidad, se podría destacar:

El 29 de noviembre, 'Slalom automovilístico San Juan de los Terreros'

El 7 de diciembre, la '12ª Bajada del Belén Subacuático de Terreros' por el Club de Buceo Isla Negra. Ese mismo día la tradición colombiana de 'La Noche de las Velitas'

El 14 de diciembre la ruta de senderismo

El 18, actuación de la Coral Polifónica 'Ángel Martín'

21 de diciembre, 'Encuentro de Cuadrillas' y misa de aguilando.

El 23, Papá Noel en el Castillo de los Terreros

La jornada del 26, Concierto 40 aniversario de la Banda Municipal de Música.

El 28, Carrera San Silvestre

Con el 31, llegan las Campanadas infantiles al mediodía

Ya en 2026, el 3 de enero Concierto de Año Nuevo.

El 5, Cabalgata de Reyes Magos

Para cerrar 'Navidízate', el 11 de enero con la Carrera Solidaria 'La Geoda'

