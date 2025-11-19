Myke Towers, primera estrella en el cartel del 'Puro Latino Almería Fest' 2026

El portorriqueño Myke Towers es la primera confirmación para 'Puro Latino Almería Fest' de los días 10 y 11 de julio

Los primeros abonos se pusieron a la venta hace dos semanas y ahora comienza el progresivo anuncio de los artistas que conformarán el cartel de su tercera edición

'Puro Latino Almería Fest' volverá a ser en 2026 uno de los eventos más esperados del año en el circuito de festivales de Andalucía Oriental. Con una propuesta irresistible de ritmos latinos, sonidos urbanos y el mejor reggaetón, esta cita en Andalucía se ha ganado un lugar privilegiado en el calendario musical. Los días 10 y 11 de julio en el Recinto de Conciertos del Ferial, Almería se convertirá en el epicentro de la fiesta latina con un cartel de altura y una energía que promete hacer historia.

En Puro Latino Fest no se para. Si hace dos semanas se hizo historia con la salida a la venta de las entradas para todas sus citas de 2026 (en Madrid, Almería, Torremolinos, Sevilla y El Puerto de Santa María), que ya cuentan con fechas de celebración anunciadas, hoy se ha producido la primera confirmación para la cita en Almería, su primer gran cabeza de cartel, Myke Towers.

Súper estrella global en las escenas del trap y el reguetón, el puerrtorriqueño acaba de convertirse en el artista más sonado en la radio latina, alcanzando el número uno en todos los listados oficiales de Billboard y Mediabase, y sumando su decimosexto Latin Airplay #1 en Billboard con el tema ‘Tengo celos’, parte fundamental de su álbum ‘Island Boyz’.

El festival, que cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería entre otras instituciones, se reafirma como una cita imprescindible del verano. Las entradas y abonos se encuentran disponibles y a la venta en https://purolatino.es/almeria/entradas/ con distintos precios en función de la zona del recinto.