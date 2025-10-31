SUCESOS

Un muerto y un herido grave en una explosión en la base militar de Viator (Almería)

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y servicios sanitarios del 061-

Tomás Sanjuán | Agencias

Madrid |

Un muerto y un herido grave tras una explosión en la base militar de Viator (Almería) | Agencia EFE

Una explosión registrada este viernes por la mañana en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor', en Viator (Almería), donde tiene su sede la Brigada de La Legión, ha causado la muerte de una persona y ha dejado a otra gravemente herida, que han trasladado al hospital. El militar fallecido habría quedado sepultado por los escombros de la propia nave.

Según han confirmado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía y de la investigación, la deflagración se ha producido pocos minutos antes de las 11:00 horas, tras recibirse un aviso desde el propio campamento militar.

Operativo en marcha

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y servicios sanitarios del 061, que han movilizado un helicóptero para atender a los afectados.

La Guardia Civil permanece en la zona recabando información para esclarecer las causas del suceso. Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por la Brigada de La Legión.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

