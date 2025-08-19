Un muerto y cinco heridos tras una pelea en Berja

Una persona ha fallecido por heridas de arma blanca y otras cinco han resultado heridas de distinta consideración tras una pelea multitudinaria que ha tenido lugar durante la madrugada del lunes en la zona del Cerro Matadero de Berja.

Fuentes del servicio unificado del emergencias 112 Andalucía, de la Guardia Civil y de la Subdelegación de Gobierno han confirmado que los hechos tuvieron lugar sobre las 01:50 horas cuando varios testigos avisaron de que se había producido una pelea en la calle El Romero.

En este sentido, avisaban de que había un varón con una importante herida de arma blanca, por lo que se movilizó a Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios. Los operativos confirmaron la muerte de un varón y registraron cinco heridos de distinta consideración, con al menos dos trasladados al hospital.

La investigación está abierta para tratar de arrestar al autor del crimen, que se encuentra identificado por los testigos aunque en paradero desconocido, según han detallado fuentes municipales.

La zona se encuentra vigilada por Guardia Civil y Policía Local ante una cierta "calma tensa", toda vez que sobre las 8,05 horas se ha registrado el incendio en una vivienda próxima al lugar de la reyerta que, según los primeros indicios, se encontraba desocupada.

Fuentes del 112 han concretado que los Bomberos de Poniente se han desplazado hasta la vivienda situada en las proximidades de la calles El Fuerte, muy cerca a su vez de los Juzgados de Berja. También se dio aviso a Policía Local, Protección Civil, efectivos sanitarios y Guardia Civil.