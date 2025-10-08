SUCESOS

Muere una mujer atropellada en la Avenida del Mediterráneo

El conductor del vehículo, un hombre de84 años, dio negativo a las pruebas de alcohol y drogas efectuadas por la Policía Local

Europa Press

Almería |

Imagen de archivo de la Policía Local
Imagen de archivo de la Policía Local | Ayuntamiento de Almería

Una mujer de 74 años de edad ha fallecido tras resultar atropellada en la mañana del pasado lunes por un vehículo en la Avenida del Mediterráneo conducido por un hombre de 84 años que dio negativo a las pruebas de alcohol y drogas efectuadas por la Policía Local.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y de la Policía Local han indicado que los hechos tuvieron lugar a la altura del número 29, en la vía de servicio de la citada avenida, en torno a las 12,45 horas.

Los sanitarios alertados trasladaron al Hospital Universitario Torrecárdenas a la mujer, quien falleció al día siguiente. Según los testigos consultados por los agentes, la mujer cruzaba con el semáforo peatonal en verde.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer