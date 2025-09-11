SUCESOS

Muere una mujer de 53 años tras ser atropellada por un autobús en la Rambla de Almería

La mujer, vecina de Huércal de Almería, ha fallecido en el acto tras el impacto

Onda Cero Almería

Almería |

Lugar del suceso
Lugar del suceso | Onda Cero

Una mujer de 53 años, vecina del municipio de Huércal de Almería, ha fallecido a primera hora de la mañana de este jueves al ser atropellada por un autobús en Almería capital.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, los hechos han tenido lugar antes de la 7,30 horas, cuando se daba aviso por parte de varios viandantes de que una mujer había sufrido un atropello en la avenida Federico García Lorca, arteria importante de la capital almeriense.

Efectivos sanitarios y de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar del siniestro, donde se ha confirmado la muerte de la mujer al igual que se está a la espera de conocer las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.

