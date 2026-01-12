Muere un motorista tras la colisión con un turismo en El Cañarete

Un motorista de 30 años de edad ha fallecido en la mañana de este lunes, tras resultar herido de gravedad en una colisión con un turismo registrada en la carretera N-340a, en el tramo de El Cañarete, en el término municipal de Almería. Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se ha producido pasadas las 7,30 horas en el cruce de acceso a Castell del Rey.

Varias llamadas alertaban al Servicio de Emergencias que ha activado un operativo especial con la presencia de la Guardia Civil de Tráfico, además de los equipos de mantenimiento de carreteras y a los servicios sanitarios del 061.Una vez en el lugar, el motorista ha sido atendido en el lugar por los efectivos sanitarios. Sin embargo, sólo han podido certificar su fallecimiento a consecuencia de las graves lesiones sufridas del siniestro. Durante la correspondiente intervención de los operativos, la vía ha permanecido afectada al tráfico. Al final, la circulación quedaba restablecida una vez concluidas las actuaciones.