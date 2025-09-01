SUCESOS

Muere el conductor de un patinete en un accidente en El Ejido

El suceso ha tenido lugar en la carretera que une las localidades de San Agustín y Almerimar

Onda Cero Almería

Almería |

Imagen de archivo de una ambulancia
Imagen de archivo de una ambulancia | Emergencias 112

Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha perdido la vida al chocar un turismo y un patinete en la carretera AL-9008, en El Ejido (Almería), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El accidente se ha producido a las 6,00 horas de esta mañana, cuando el 112 ha recibido varios avisos por el choque de un coche y un patinete, quedando el conductor de este último gravemente herido, en la carretera que une las localidades de San Agustín y Almerimar.

Tras el aviso de los testigos al Teléfono de Emergencias se ha activado, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a la empresa responsable del mantenimiento de la vía.

A su llegada, los sanitarios no han podido más que confirmar la muerte del conductor del patinete, del que se desconoce identidad, en el lugar del accidente.

