Muere atropellado un joven que iba en patinete a trabajar

Un joven de 20 años ha perdido la vida esta madrugada tras ser atropellado por un turismo cuando se dirigía a su puesto de trabajo en una carretera de Huércal de Almería. El accidente se produjo a primeras horas del día y el joven fue trasladado en estado muy grave al Hospital Universitario Torrecárdenas donde finalmente falleció pese a los esfuerzos del personal sanitario.

En lo que va de año la provincia de Almería ha registrado un preocupante aumento de atropellos con un total de diez víctimas mortales según los datos de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil siete de estos siniestros se produjeron en carreteras convencionales y tres en zonas urbanas lo que evidencia el alto riesgo al que se enfrentan los peatones especialmente en vías interurbanas con poca iluminación o escasa señalización una cifra que ya supera los registros del pasado año y que preocupa a las autoridades locales

Para evitar nuevos atropellos se recomienda extremar la precaución tanto a peatones como a conductores, los peatones deben usar pasos habilitados vestir ropa clara o elementos reflectantes durante la noche y asegurarse de que los vehículos se detienen antes de cruzar mientras que los conductores deben reducir la velocidad en zonas con visibilidad limitada evitar distracciones y mantener siempre la atención en la carretera solo con respeto mutuo y prudencia será posible reducir este tipo de tragedias que siguen cobrando vidas en la provincia de Almería