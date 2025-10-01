Momento decisivo en la investigación del asesinato de Antonio Campos

La Guardia Civil concentra sus esfuerzos en esclarecer las últimas horas de Antonio Campos Reyes, funcionario e historiador de 54 años encontrado sin vida dentro del maletero de su coche en El Ejido. El turismo, un Volkswagen Passat de color blanco, apareció estacionado en un polígono industrial y cerrado, por lo que los agentes tuvieron que forzarlo para recuperar el cuerpo. El vehículo se ha convertido en un elemento esencial de las diligencias, y cada detalle del mismo está siendo revisado en busca de huellas o indicios que conduzcan a los responsables.

Los equipos de investigación analizan grabaciones de cámaras próximas y examinan las llamadas y mensajes del historiador con el fin de reconstruir sus movimientos antes del crimen. También se están recogiendo declaraciones de posibles testigos para ordenar con exactitud la secuencia de los hechos y confirmar o descartar la participación de terceros. La autopsia será clave para determinar tanto la causa como el momento exacto del fallecimiento.

Todas las líneas de trabajo permanecen abiertas. Se contempla desde un posible asalto violento hasta razones de mayor complejidad, mientras los agentes mantienen un alto nivel de confidencialidad para no poner en riesgo las pesquisas. Cada elemento, desde el lugar en el que fue hallado el coche hasta los últimos pasos de Campos, se examina con detalle para lograr avances hacia la resolución del caso.

El descubrimiento, a pocos kilómetros de su vivienda en Berja, transformó la búsqueda de una persona desaparecida en un homicidio que mantiene en vilo a vecinos y autoridades. La alerta inicial fue dada por su hermana, al no tener noticias desde la noche del sábado, lo que permitió activar un operativo de localización que finalizó con el hallazgo del cadáver.

Más allá del suceso, la pérdida de Campos Reyes ha causado un gran vacío en Berja y en toda la zona del Poniente. Como funcionario, historiador y presidente del Centro Virgitano de Estudios Históricos, dedicó más de dos décadas a la conservación del patrimonio cultural y al diseño heráldico, destacando la creación del escudo de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Desamparados de Níjar, un emblema de identidad y memoria colectiva.

Su figura estaba muy ligada a la vida social y religiosa de la localidad: Hermano Mayor de la Virgen de Gádor, pregonero en celebraciones de Semana Santa y técnico municipal en el área de Turismo y Cultura. La ciudadanía reclama respuestas y justicia mientras sigue con atención los avances de la investigación.

El Consistorio de Berja ha declarado dos jornadas de luto oficial, y familiares, vecinos y entidades culturales han mostrado públicamente su pesar. El legado de Antonio Campos, reflejado en archivos, escudos y publicaciones, seguirá siendo testimonio de su entrega a la historia y a la sociedad de la comarca, al tiempo que la investigación continúa para esclarecer un crimen aún rodeado de incógnitas.