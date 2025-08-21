'MiniHollywood Oasys' y 'Aquarium Costa de Almería': Instalaciones turísticas al servicio de la naturaleza

De Mojácar a MiniHollywood Oasys: trece crías de tortuga boba nacen con éxito en el desierto de Tabernas

MiniHollywood Oasys ha vivido un acontecimiento histórico con el nacimiento de las primeras crías de tortuga boba (Caretta caretta) en sus instalaciones. Se trata de los ejemplares procedentes del nido localizado el pasado 22 de junio en la playa de Mojácar, donde una hembra adulta depositó un total de 99 huevos.

Con el objetivo de garantizar la mayor tasa de supervivencia posible, la Junta de Andalucía trasladó veinte de estos huevos a MiniHollywood Oasys como Entidad Colaboradora, para su incubación en condiciones controladas. Durante 48 días, el equipo técnico del parque mantuvo un estricto seguimiento de temperatura y humedad, haciendo revisiones periódicas del desarrollo de los pequeños bebés de tortuga.

El resultado ha sido un éxito: trece tortugas han logrado nacer en perfectas condiciones, lo que supone cerca del 70 % de los huevos incubados. Tras su eclosión, y bajo la supervisión de la Junta de Andalucía y del Ministerio, las crías fueron trasladadas al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz, en Algeciras, para continuar con su desarrollo.

La tortuga boba es una especie catalogada como vulnerable y en peligro de extinción, por lo que este hito refuerza el compromiso de MiniHollywood Oasys con la conservación de la biodiversidad. Las pequeñas tortugas, que parten de nuestras instalaciones con apenas 12 gramos de peso, continuarán su crecimiento en el Aquarium Costa de Almería hasta alcanzar entre 600 y 800 gramos, momento en el que regresarán al mar con mayores garantías de supervivencia.

Además, V Concurso de Migas en Fondón, Se avecinan las Fiestas de la Virgen del Mar, San Agustín y San Ramón,...

De lunes a viernes a las 12,50 h Pepe Ballesteros nos convence de lo bueno de viajar por Almería