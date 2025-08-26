La Mesa del Tren recibirá con flores a los viajeros de Madrid en señal de disculpa por el mal servicio ferroviario

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha anunciado que el próximo jueves 28 de agosto, a las 14:30 horas, recibirá con flores y música a los pasajeros del tren procedente de Madrid en la estación de Huércal-Viator. La acción pretende servir como “disculpa pública” por lo que califican como “uno de los peores servicios ferroviarios del Estado” y el “trato humillante” que Renfe dispensa a los usuarios.

El coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, ha lamentado que, pese a las llamadas, correos y gestiones realizadas desde abril, “no ha habido ninguna acción que venga a mejorar un servicio ferroviario que sigue siendo de los peores en España”.

La iniciativa incluirá el reparto de más de 200 claveles y la difusión de información sobre las demandas ciudadanas para incrementar la calidad y frecuencia de las conexiones con Madrid y Sevilla.

Tejada subrayó que los pasajeros que llegan desde la capital “son sufridores habituales”, ya que el trayecto se alarga hasta siete horas y 23 minutos y, en muchas ocasiones, llega con retraso.