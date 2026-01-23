Menores víctimas de violencia sexual cuentan con un espacio de la Junta para una atención integral

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Francisco González Bellido, ha participado en la inauguración del nuevo espacio de la Fundación Márgenes y Vínculos en la capital almeriense, que funcionará como 'Espacio Barnahus' para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual.

Este servicio especializado de carácter público se presta mediante concierto social con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y cuenta con una financiación global de 1.117.647,18 euros correspondiente al lote que agrupa a las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga durante el ejercicio 2024. El objetivo principal del programa es "ofrecer una intervención integral y coordinada a niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual, garantizando una atención adecuada a sus necesidades asistenciales, psicológicas y sociales", ha destacado el delegado. Además, González Bellido, ha señalado que este recurso "permite ofrecer una respuesta especializada, cercana y adaptada a los menores víctimas de violencia sexual, reforzando la coordinación entre los distintos sistemas implicados y situando a la persona menos en el centro de la intervención".

En el caso de la provincia de Almería, el servicio dispone de un equipamiento multidisciplinar formado por nueve profesionales, integrado por seis psicólogos, un trabajador social, un asesor jurídico compartido con el resto de provincias del lote y un administrativo, que desarrollan su labor en coordinación con el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial. Así, el nuevo 'Espacio Barnahus' ha sido diseñado como un entorno amigable y seguro, adaptado para evitar la revictimización de los menores y facilita tanto la atención terapéutica especializada como la colaboración con juzgados, fiscalía y cuerpos y fuerzas de seguridad. Entre sus funciones se incluye la realización de pruebas preconstituidas, el acompañamiento en procesos judiciales y la asistencia jurídica a las familias que lo soliciten.