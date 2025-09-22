Medios aéreos se suman a la búsqueda de la mujer de 74 años desaparecida en Chirivel desde el pasado miércoles

Medios del Servicio Aéreo de la Guardia Civil se van a incorporar a la búsqueda de Geraldine, la mujer de origen británico de 74 años que desapareció e cuando abandonó su casa en la pedanía de Contador, en Chirivel (Almería). El alcalde de la localidad, José Torregrosa, ha señalado que durante todo el fin de semana se ha mantenido la búsqueda con equipos de voluntarios de hasta 200 personas a las que se han sumado profesionales y equipos especializados de Guardia Civil, Bomberos del Levante, Infoca y Protección Civil, tanto del municipio como de otras localidades cercanas.

Explica en este sentido que "ya se llevan más o menos en torno a dos kilómetros a la redonda, pero hay que mirar muy bien todo, en barrancos y en cualquier parte", ha explicado el primer edil ante la "minuciosa" exploración realizada hasta ahora, si bien ha reconocido que en este tipo de casos "puedes pasar 20 veces o más por el lado y no ver a alguien". Con la incorporación de helicópteros y drones a la búsqueda, el alcalde confía en poder realizar un barrido amplio en una zona de "cambios abiertos" cuya inspección a pie resulta más complicada. En caso de no dar resultados, la búsqueda quedará supeditada a las investigaciones de los agentes, que determinarán cómo y por dónde continuar, en su caso.

Mientras, desde el Consistorio se mantienen las peticiones de colaboración vecinal para la formación de grupos de voluntarios que participan en las labores de búsqueda con batidas que parten desde las 9,00 horas desde el Centro Cultural Contador.

Torregrosa ha valorado el "impresionante" despliegue realizado hasta el momento a través del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), con la intervención de unidades caninas y otras dotaciones especializadas de la Guardia Civil para tratar de localizar a la mujer, quien padecía cierta discapacidad mental y, según algunos indicios, podría haberse desorientado durante la noche.

El extravío de la mujer, que desde hace más de 20 años vive con su marido en la pedanía poblada con un centenar de vecinos, fue denunciado por el hombre sobre las 11,00 horas del día siguiente, al comprobar que su esposa no había vuelto al domicilio familiar después de haber salido antes de las 23,00 horas de la noche anterior con comida para alimentar a unos gatos. Consta, al menos, una llamada al servicio unificado de emergencias 112 sobre las 22,20 horas. "Esperemos que aparezca pronto porque va a ser un descanso y una tranquilidad para todos", ha apuntado el primer edil quien ha reconocido que, conforme pasan los días, las esperanzas van a menos especialmente por las condiciones de bajas temperaturas que registra este municipio de la comarca de Los Vélez, con mínimas que rondaron los once grados en la última jornada.

En el momento de su desaparición la mujer vestía un pijama de color oscuro y unas chanclas blancas con agujeros. Una llamada al 112 Andalucía daba aviso de la desaparición de la mujer, quien habría abandonado su domicilio, en el entorno del Camino Vertientes de la localidad. Las autoridades municipales han solicitado ayuda para localizar a la desaparecida, sentido en que han pedido que cualquier información que pueda ayudar a su averiguar su paradero se comunique de inmediato a la Guardia Civil a través del número 062.