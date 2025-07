Médicos del Hospital de Torrecárdenas en Guinea-Bissau

El equipo se ha trasladado al país africano, situado entre Guinea y Senegal, en una misión humanitaria. La fundación Sara Allut Plata ha trasladado a 23 médicos para ayudar a los habitantes de la ciudad.

En Onda Cero hemos hablado con algunos trasladados desde el hospital de Torrecárdenas como Antonio Huete, neurocirujano. Ya el acceso a Canchugo ha sido una tarea complicada para el grupo, " la carretera de acceso eran apenas cien kilómetros y tardamos seis horas haciendo zigzags por la carretera". Respecto al tema principal, la salud, Huete ha destacado la difícil situación con la que se han encontrado. "Están totalmente abandonados y lo que estamos intentando hacer aquí es iniciar circuitos que no estaban comenzados y tratar con toda la dignidad que podamos a todas estas personas".

Junto al Doctor Huete también ha querido hablar Lidia Ojeda, médica de familia. Con respecto a la experiencia que esta viviendo, ha contado que "Es muy gratificante aunque a la vez sorprendente la cantidad de gente que puede venir a visitar". "Los principales problemas son dermatológicos, infecciones de la piel" explicaba Lidia las principales enfermedades que ella se ha encontrado. Lo que más a sorprendido a la Doctora Ojeda ha sido "la necesidad, están todos volcados para que los veamos y los tratemos".

Otro de esos médicos almerienses es José Manuel Díaz, neumólogo. Sobre qué se han encontrado en Canchungo, José Manuel ha señalado que, "nos hemos encontrado lo que esperábamos, mucha pobreza, mucha necesidad, pero también gratitud y cariño". Con respecto a su función ha destacado que "los problemas respiratorios no son de adultos, que es lo que yo suelo tratar, sino que eran niños". "Tienes que intentar reaccionar y buscar información porque no hay alternativa, o lo haces tú o no se va a hacer".

Por último también ha hablado con Onda Cero Almería Laura Pérez, ginecóloga. La tasa de mortalidad de madres en un parto en Guinea-Bissau es de 700 muertes cada 100.000 mujeres.Marta es una de las cinco ginecólogas que se ha trasladado a Canchungo y ha destacado que "Al principio es un poco chocante". "Aquí lo que me encuentro es que las mujeres paren en casa porque aquí la sanidad hay que pagarla".

Los 23 médicos desplazados desde el Hospital de Torrecárdenas son:

1.Jose Manuel Díaz López. Neumologia 2. ⁠Marta la calle Córdoba. Ginecología 3. ⁠Laura Pérez Hernández. Ginecología 4. ⁠José Manuel Sánchez moreno. Cardiología 5. ⁠Antonio Huete Allut. Neurocirugía

6. ⁠José Ignacio Abad. Urología. 7. ⁠Yaco Climent Carmona. Fisioterapeuta 8. ⁠Lidia Ojeda . Médica familia 9. ⁠María del Mar Rico Morales. Cirujano general y del aparato digestivo. 10. ⁠ Teresa Pignatelli - Cirugía general y aparato digestivo. 11. ⁠Miguel Romero, Topógrafo. 12. Rocio Zurita Santisteban Anestesista 13. Yaco Climent Carmona Fisioterapeuta 14. Sonia Martínez Forte Ginecología

15. ⁠ Alfredo Salvador Gómez Familia y Comunitaria 16. ⁠Melchor Molina Montoya. Ginecología 17. ⁠Victoria Blanco Navarrete. Enfermera 18. ⁠Narcisa Fernández Ortuño. Enfermera 19. ⁠Sara Huete Allut. Abogada y Cooperante 20. ⁠Daniel Vallejo. Cirujano Pediátrico 21. ⁠Antonio Villalonga. Anestesista 22. Rodrigo Valero. Fotógrafo 23. Constanza Pérez. Periodista