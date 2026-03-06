Más de 80 obras de Maritina Delgado se exponen en el Castillo de Santa Ana de Roquetas

Maritina Delgado vuelve a exponer pinturas, esculturas y grabados en el Castillo de Santa Ana en Roquetas

La muestra que reúne más de 80 obras se inaugura este viernes a las 18:30 horas

El Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar acoge este viernes 6 de marzo, a las 18:30 horas la inauguración de la exposición de pinturas, grabados y esculturas de la artista Maritina Delgado. La muestra reúne casi en su totalidad obra reciente de esta artista, que ha realizada en los últimos años.

De esta Maritina Delgado vuelve a exponer ya que no lo hacía desde mucho antes de la pandemia. En este tiempo, su capacidad creativa no ha parado, pero ha sido el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Cultura, la que ha organizado esta interesante exposición donde aparte de su faceta como pintora, muy conocida, muestra una serie de esculturas y grabados que gustarán mucho a las personas que visiten la exposición.

“En esta exposición que se podrá visitar durante lo que resta de marzo y el mes de abril llevo 80 cuadros, así como esculturas, cerámica y obra en papel. Es una muestra muy variada que ocupa el patio del Castillo y dos salas”, comenta la artista que aclara que “llevo dos óleos más antiguos, que además son un poco más clásicos, uno de Almería y otro de Granada. Luego hay siete obras grandes y luego el resto en formato normal”.

Aunque hace tiempo que Maritina no exponía, lo cierto es que ella ha seguido trabajando. “No he parado de pintar. E incluso en la pandemia yo también pintaba, pero es cierto que hay pocos espacios para exponer la obra y eso si me tenía en parte algo fastidiada. Me ofrecieron exponer en el Castillo de Santa Ana, ya que hace años expuse en el Museo Taurino, y decidí que era el momento de que muchos supieran lo que estaba haciendo ahora”.

Su obra con el paso de los años más que una evolución ha vivido una transformación. “Mi obra ahora es más estética, tiene mucha más fuerza”, sostiene al tiempo que comenta que “tengo una formación muy vasta porque mientras la gente ha hecho la carrera en cuatro o cinco años, yo me he dedicado a todas las disciplinas. Soy técnico superior de grabado y técnicas de estampación. He hecho cerámica, tengo el título también de escultura. Esto me permite tener muchos recursos”.

Vive un momento creativo fascinante. “Estoy haciendo obras en las que me encuentro muy bien. No pretendo hacer una obra con un acabado que se parezca ni nada, sino que sugiera una obra como mucho más libre”.

Las esculturas de Maritina Delgado tienen un sello personal. “La escultura que hago es figurativa, pero las técnicas que utilizo son distintas y variadas, porque utilizo a lo mejor arandelas, alambres, o sea, la forma en que lo hago no es tan figurativa. Con lo cual resulta al final una obra que la estás viendo figurativa, pero bueno, la expresión la doy un poco con el material”.

Lleva más de 30 años volcada en el arte. “Mi mérito consiste en el trabajo, yo pinto absolutamente todos los días. Para pintar tienes que creerte lo que estás haciendo, pero tienes que tener también un fin. Yo me muevo mucho, yo cuando viajo siempre voy a ver museos, por aprender, siempre. Pero hay gente que cuando no ve un fin a su pintura, pues deja de pintar, pero yo nunca he parado de pintar”.

De cara al futuro, Maritina Delgado quiere seguir trabajando y apunta con total claridad que “me gustaría llegar a estar completa y absolutamente satisfecha de mi obra, cosa que no ocurre. Un artista nunca está satisfecho de su obra, estoy a gusto en lo que estoy haciendo, pero satisfecha no, porque siempre ves un defecto”.

Esta gran artista que lleva pintados muchos óleos, afirma que una obra la considera acababa cuando “no eres capaz de mejorarla”. El pintor no lo tiene fácil cuando se pone a pintar. “ En principio te tienes que enfrentar a un óleo en blanco y luego son muchas las preguntas que pasan por la mente. Te planteas que vas a pintar, que formato va a tener la obra. Es una lucha entre el artista y ese óleo”.

Maritina Delgado nació en Valencia, en donde estaba destinado su padre, un piloto del Ejército del Aire. La familia pronto se marchó a Granada, ciudad en la que la futura pintora vivió la infancia y adolescencia junto a sus ocho hermanos. Poco después de

casarse vino a Almería y dio sus primeros pasos en el mundo de la pintura tras cursar estudios en la Escuela de Artes y Oficios de la capital.

“Yo he vivido en varias ciudades y soy nacida en Valencia, pero me siento ante todo de Almería. Es la ciudad donde más tiempo llevo viviendo y donde me siento muy a gusto”, afirma. “Llevo muchos años en la pintura y creo que mi forma de pintar ha ido cambiando, porque todo cambia. De cualquier forma, ahora me siento mucho más segura que cuando empezaba”, asegura.

Maritina Delgado recuerda como llego al arte. “Tenía cualidades, porque en el colegio, siempre he estado seleccionada. La Escuela de Arte de Almería ha sido mi gran maestra, porque he pasado por profesores buenísimos que me han enseñado mucho”. “Y ahora estoy aprendiendo francés, y me gusta el piano”, concluye esta excelente artista que llega ahora de nuevo con su obra a Roquetas de Mar.