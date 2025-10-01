Más de 250 psicólogos se reúnen en Almería para abordar los peligros de la Inteligencia Artificial

Más de 250 profesionales del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) se dieron cita el pasado viernes en el Teatro Cervantes de Almería para participar en la XXVI Convención de la Psicología, donde el mensaje fue claro y contundente: las herramientas de inteligencia artificial jamás podrán sustituir la atención psicológica profesional.

La decana del COPAO, Mariela Checa, alertó durante su intervención sobre el uso creciente de aplicaciones y 'chatbots' que prometen resolver problemas de salud mental sin intervención profesional: "Estas herramientas nunca podrán sustituir la mirada, el compromiso y la responsabilidad ética de un psicólogo o una psicóloga".

La proliferación de estos "falsos terapeutas digitales" representa un riesgo creciente para la población, especialmente en un contexto donde cada vez más personas recurren a la inteligencia artificial en busca de ayuda emocional. Según destacaron los profesionales presentes, aunque estas herramientas pueden parecer útiles en primera instancia, carecen de la formación especializada, el criterio clínico y la responsabilidad ética que caracterizan a los profesionales de la psicología.

"La salud mental merece respeto, rigor y profesionalidad. La Psicología no puede ni debe estar en manos de quienes no cuentan con la preparación necesaria", enfatizó Checa ante los más de 250 asistentes.

Un grito unánime contra el intrusismo

El encuentro anual del COPAO reunió a psicólogos y psicólogas de Almería, Granada, Jaén y Málaga bajo el lema 'Elige Psicología: Variedad que Inspira, Unidad que Impulsa', consolidándose como un espacio de referencia para analizar los desafíos actuales de la profesión como el intrusismo.

La Convención sirvió también para poner en valor el éxito de la campaña ‘Déjate de cuentos. Elige Psicología’, la más ambiciosa realizada por el Colegio y una de las más destacadas entre los colegios profesionales regionales.

La iniciativa, reconocida con tres premios en PubliFestival, uno de los festivales internacionales de publicidad social más prestigiosos, está dirigida a personas que padecen problemas de salud mental y que, por desinformación o miedo, recurren a la automedicación, pseudoterapias o, cada vez más, a herramientas de inteligencia artificial.

Compromiso colectivo con la excelencia profesional

"Cada psicólogo y psicóloga aporta su especialidad, su experiencia, su visión única... pero todas y todos compartimos el mismo compromiso con la excelencia profesional y el cuidado de la salud mental", explicó Mariela Checa, quien clausuró el encuentro reafirmando el compromiso del Colegio de seguir defendiendo la profesión frente a las nuevas amenazas digitales.

La XXVI Convención incluyó ponencias magistrales, entrega de premios a los mejores Trabajos Fin de Grado de las universidades andaluzas orientales, reconocimientos a profesionales con 25 años de colegiación y un homenaje a la Sección de Psicología de laIntervención en Crisis, Catástrofes y Emergencias por sus 27 años de trayectoria.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Con esta masiva asistencia, los profesionales de la psicología de Andalucía Oriental demuestran su unidad y determinación para proteger la salud mental de la ciudadanía frente al intrusismo y las falsas soluciones que prometen las nuevas tecnologías sin respaldo científico ni ético.