María Terremoto y Tania Santiago, en el Festival Flamenco de Huércal de Almería

El Teatro Multiusos de Huércal de Almería acogerá este sábado 27 de septiembre una nueva edición del Festival Flamenco ‘Puerta del Bajo Andarax’, a partir de las 21:30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. En esta ocasión, el cartel está encabezado por dos grandes figuras del arte jondo: la bailaora almeriense Tania Santiago y la cantaora jerezana María Terremoto.

Como ha señalado la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura de Huércal de Almería, Almudena Serrano, “el Festival Flamenco está consolidado como una de las grandes citas del género dentro del panorama provincial y autonómico, siendo ya una tradición en nuestro municipio”. Asimismo, recuerda que este festival refuerza “la posición de Huércal de Almería como ‘ciudad de la música’, sumándose al resto de festivales para todos los gustos que tenemos durante el año, como Huércal Live, Candil Rock, Latir Cofrade o Viva Boom Fest”.

Tania Santiago (Almería, 1989) es bailaora, coreógrafa y docente de flamenco con una trayectoria marcada por la formación clásica y la innovación. Desde los seis años inició su formación en danza y, tras estudios de danza española, se especializó en Coreografía y Técnicas de interpretación del Baile Flamenco.

Ha trabajado con reconocidos maestros como Susana Lupiáñez (“La Lupi”), Javier Latorre y Fuensanta “La Moneta” y ha formado parte de compañías como Ararí Danza. Entre sus espectáculos propios destacan “Mediterráneo” (2012), “Caminos” (2015) y el documental “Raíces y Alas” (2021). También desarrolla proyectos de flamenco inclusivo, fusiona danza con otras disciplinas, y ejerce su labor docente, incluso fuera de España.

María Terremoto (María Fernández Benítez, Jerez de la Frontera, 1999) pertenece a la célebre dinastía de los Terremoto. Nieta de Terremoto de Jerez y hija del cantaor Fernando Terremoto, se crió rodeada de cante flamenco desde muy pequeña.

Su aparición en el Festival de Jerez en 2016 fue clave: con apenas 16 años dejó una impresión muy fuerte en la crítica y se consagró en la Bienal de Sevilla de ese mismo año al alzarse con el Giraldillo Revelación, siendo la artista más joven en conseguirlo. Desde entonces, ha recorrido numerosas peñas y festivales y ha publicado discos con los que defiende palos tradicionales como la bulería, soleá, fandango o cantiñas, siempre con fuerza y personalidad.