María Galiana e Imanol Arias recibirán butaca de honor en el Teatro Auditorio ejidense

El 49º Festival de Teatro convertirá a El Ejido en la capital cultural de las artes escénicas con espectáculos de primer nivel que refuerzan su identidad de calidad, prestigio y vanguardia. La presentación ha tenido lugar en el Teatro Auditorio con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; el delegado de Cultura, Juanjo Alonso la diputada de Cultura, Almudena Morales; y la concejal del ramo, Elena Gómez.

Para el regidor ejidense, esta edición de 2026 “reúne a grandes figuras de la escena y cerca de 80 actividades, con compañías nacionales e internacionales y miles de espectadores que disfrutarán de una programación que combina teatro, humor, música, danza, circo contemporáneo, espectáculos urbanos y de calle y propuestas familiares que consolidan a El Ejido como referente escénico” Además, ha agradecido “el respaldo de las administraciones, Diputación y Junta de Andalucía, y de los patrocinadores por su colaboración decisiva”.

Así, desde el 1 al 30 de mayo contará como Imanol Arias, Rafael Álvarez ‘El Brujo’, Paloma San Basilio, María Galiana, Miguel Ríos, María Barranco, Silvia Marsó, Sergio Peris-Mencheta, Joglars y Anabel Alonso. En este sentido, las butacas de honor se entregarán a los actores María Galiana e Imanol Arias por sus dilatadas trayectorias en cine, televisión y teatro y por su vínculo con el Festival de El Ejido.

De esta forma, serán más de 20 montajes de sala (9 de ellos de gran formato), 4 infantiles, 4 al aire libre, 7 talleres especializados, más de 30 montajes de calle totalmente gratuitos y 1 apuesta por teatro experimental. Se complementa con formación, ‘Atardeceres del Festival’, Apuesta Raíces’ y, como novedad, se incorpora ‘NomadArt’, una propuesta experimental El Ejido, 11 de marzo de 2026.

El Festival Internacional de Teatro de El Ejido es el buque insignia y la columna vertebral de la Cultura en el municipio, un referente a nivel nacional y está declarado de Interés Turístico de Andalucía desde 1.996.

La programación incluirá una selección de producciones teatrales como ‘Las Amistades Peligrosas’, de Fran Ávila producciones, ‘Mejor no decirlo’, producción de Pentación Espectáculos, ‘Icono’, ‘Dulcinea’, ‘La mujer rota’, ‘Constelaciones’, ‘Yo solo quiero irme a Francia’, ‘El Rey se Muere’, ‘Hasta el final de la fiesta’, ’Gordas, ‘Muerta de Amor’ y ‘Los Hermanos’. El humor, la danza y el espectáculo llegarán con ‘Chicharrón Circo y Danza, Manuel Liñán, Joglars y Blues and rot. Como novedad, se ha incluido una sesión matinal los sábados para los más

pequeños que disfrutarán con obras como ‘La gallina de los huevos de oro’, ‘Artilusión’ y ‘Esos locos fantasmas’, junto a las actividades de calle como Pilots, Camelva, Artiluso, La Bella Tour y Solo.

Asimismo, el alcalde ha anunciado “las Butacas de Honor de esta edición que se entregarán a los actores María Galiana y a Imanol Arias”. María Galiana es académica de honor de la Academia de Cine de Andalucía, hija predilecta de Andalucía, Medalla de oro al mérito al trabajo entre otros muchos reconocimientos. Es la cuarta vez que viene a El Ejido, estuvo en la inauguración, con la obra ‘Fugadas’, con ‘El Alma Desnuda’ y ‘Yo solo quiero ir a Francia’.

Por su parte, Imanol Arias es un actor conocido por todos por numerosas series de televisión e incontables películas. En reconocimiento a su extensa carrera, recibió en 2003 el Premio Málaga otorgado por el Festival de Cine de Málaga. Es la segunda vez que visita El Ejido, en 2023 con ‘La Muerte de un Viajante’ y en 2026 con ‘Mejor no decirlo’.