Mare Musicum suena a clavicembalo y a Bach el miércoles 9 de julio

Las Suites Francesas de Johann Sebastian Bach

Las Suites de J.S. Bach compuestas (o al menos revisadas y agrupadas) en torno a 1720 y 1730, bien podrían ser consideradas como uno de los máximos exponentes de Les Goûts Réunis, un término ampliamente usado en la segunda mitad del Barroco por contemporáneos de Bach como Couperin o Quantz para describir un estilo musical que reunía elementos de la música Italiana y Francesa, dando como resultado “lo mejor de las distintas naciones”. El compositor alemán despliega en estas obras una maestría hasta entonces nunca vista, incorporando dichos elementos a una tradición contrapuntística típicamente alemana. En este grupo de Suites tardías (Bach compuso otras en una época más temprana, pero de menor importancia) se incluyen las Seis Suites Inglesas, Seis Suites Francesas y Seis Partitas, compuestas con alguna excepción en ese orden. Sólo estas últimas fueron publicadas en vida del compositor y los otros dos sets se conservaron en diferentes manuscritos hasta bien pasada su muerte.

Aparte de la bien conocida influencia de compositores como Buxtehude, Pachelbel, Froberger o el propio Kuhnau, existen dos interesantes hechos en la vida de Bach que sin duda contribuyeron a su genial asimilación de los estilos italiano y francés bien reflejados en sus Suites. Su interés y admiración por la música francesa para teclado de su tiempo era enorme. La música de Couperin o Grigny era bien conocida por el compositor. Pero fueron las Seis Suites de Dieupart, que Bach copio entre 1709 y 1716 en Weimar, las que probablemente sirvieron de inspiración para la composición de sus Suites Inglesas. El uso de danzas en suite, con la allemande, courante, sarabande y gigue como movimientos base a los que se sumaban otras “gallantries”, el empleo de una notación precisa, el estilo brise, el empleo de la ouverture, etc. muestran la influencia de esta tradición francesa.

Igualmente, durante su estancia en Weimar, en torno a 1713, Bach realizo una veintena de transcripciones para teclado de diferentes concertos instrumentales traídos por su patrón, el joven príncipe Johann Ernst tras un largo viaje por Europa. Esto incluía principalmente música de compositores italianos como Marcello o Vivaldi, entre otros. Sin duda esto supuso una gran influencia en el estilo de Bach, especialmente en su concepción de la forma y su uso del ritornello, la instrumentación, el desarrollo motívico o el uso del tan característico adagio ornamentado propio de los concertos venecianos.

El carácter pedagógico de las Suites de Bach es innegable, y ya fue descrito por E. L. Gerber, hijo de un pupilo directo de Bach. Sin embargo, esta función a menudo se ha simplificado demasiado. Si bien es cierto que el titulo completo del manuscrito de las Invenciones o el Clave Bien Temperado deja poco lugar a dudas, la publicación de la Partita No. 1 en 1731, por ejemplo, tiene como fin “el deleite espiritual” de los músicos aficionados. La realidad es que probablemente Bach consideraba estas obras como lecciones de estilo musical, lo que entonces se denominaba “le bon goût” o buen gusto, en referencia a cuestiones tanto de interpretación, como de composición.

Ignacio Prego

Descrito por la prensa internacional como uno de los clavecinistas más importantes de su generación, Ignacio Prego ha logrado establecer una intensa carrera profesional a ambos lados del Atlántico, con conciertos en las ciudades mas importantes de Norteamérica, Asia, y en la inmensa mayoría de países de Europa y Sudamérica.

En verano de 2023 debuta como solista en el Utrecht Oude Muziek Festival tras pasar por el Festival Internacional de Santander, el Festival de Granada, Festival de Peñíscola, etc. Ha actuado además en salas como el Alice Tully Hall-Lincoln Center, el Metropolitan Museum y la Frick Collection de Nueva York, la National Gallery de Washington DC, el Benaroya Hall de Seattle, el National Center for the Performing arts en Pekín, the Esplanade en Singapur, el Palacio de Euskalduna de Bilbao o los Teatros del Canal y el Auditorio Nacional de Madrid; y festivales como el de Berkeley, Boston, Sevilla (FeMAS), Vancouver, Chiquitos, los Ciclos del CNDM, Festival Internacional de Santander, Quincena Musical de San Sebastian, FIAS, etc

Madrileño de nacimiento, Prego es director y fundador de Tiento Nuovo, formación con la que recientemente ha sido premiado con el Diapason D´Or por su grabación, Charles Avison: Concerti Grossi (Glossa). Colabora habitualmente además con músicos como Steven Isserlis, Monica Huggett, Nic McGegan, Harry Bicket, Nuria Rial, Hiro Kurosaki, o Maurice Steger, incluyendo actuaciones como solista con The English Concert en Nueva York y la Portland Baroque Orchestra en el Oregon Bach Festival.

En febrero de 2022 debuta como director de orquesta sinfónica a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra, con la que unos días mas tarde interpreta como solista el Concert Champêtre de Francis Poulenc en el Festival Musika-Musica de Bilbao.

Ha actuado además con directores como William Christie, Jordi Savall, Lars Ulrik Mortensen o Masaaki Suzuki, entre otros. Con este último realiza una larga gira por Japón con la Misa en si menor de J.S.Bach.

Tras sus grabaciones dedicadas a J. S. Bach, Chromatic Fantasy (2012) y la integral de las Suites Francesas (2014), premiadas por la prensa especializada, publica a finales de 2016 las Variaciones Goldberg (Glossa), convirtiéndose en el primer clavecinista español en grabar para el prestigioso sello. A mediados de 2022 publica su cuarta grabación a solo dedicada al genio alemán, Partitas & English Suite (Glossa).

Ganador del Primer Premio en la 2012 Westfield International Harpsichord Competition, acaba de ser galardonado con la Beca Leonardo 2023 de la Fundación BBVA para la grabación de un nuevo disco con Tiento Nuovo.

En 2014 y 2015, ejerce como profesor y artista residente en la Universidad de Yale en EEUU. Ha sido igualmente profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y ha impartido clases magistrales en diversas universidades americanas, así como en Costa Rica, Perú, Chile, y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

En 2017 funda el Festival de Música Antigua de Torrelodones (FEMAT), del que es director artístico.

Tras graduarse en Madrid, Ignacio recibe becas de la AECID y la Fundación Caja Madrid para estudiar en EEUU. Estudia piano con Luiz de Moura Castro y Emile Naoumoff, y clave con Elisabeth Wright en la Universidad de Indiana y con Kenneth Weiss y Richard Egarr en la Juilliard School de NY. Ha trabajado intensamente además con maestros como Arthur Haas, Beatriz Martin, Shigeo Neriki o Menahem Pressler, entre otros.