En 'Mare Musicum', comedia-ballet sobre postureo del siglo XVII

'Le bourgeois gentilhomme'

Comedia bailable, con música de Lully, se representó por primera vez el 14 de octubre de 1670, en Chambord, y en París el 29 de noviembre del mismo año.

El asunto de la comedia es el ricachón que, pretendiendo pasar por noble y figurar en la corte, remeda las maneras de los cortesanos. Según crónicas de la época, fue un tal Gaudorcin, un sombrerero millonario, popularísimo en París por sus excentricidades y su prodigalidad, quien sugirió a Molière el tipo de Jourdain.

La primera representación de Le bourgeois, en París, fue un desastre. El Rey no hizo el menor comentario, y los palaciegos, interpretando este silencio como señal de desagrado, declararon unánimemente que la obra era un disparate; Molière, confundido por el fracaso, no se atrevió a presentarse ante el Rey. Cuál no sería la sorpresa de todos cuando, al final de la segunda representación, Luis XIV hizo llamar al poeta, dirigiéndole estas palabras: «No os dije nada de la obra el día de la primera representación porque tenía el temor de que pudiera ser lo perfecto de la interpretación lo que me hubiese seducido; ahora he visto que no. Creo que la comedia es excelente y no recuerdo ninguna otra que me haya hecho reír tanto».

A partir de este día la obra obtuvo en París un éxito ruidoso. Cada uno creía reconocer en Jourdain el retrato de su vecino, de su amigo, de su pariente; el personaje tiene tal realidad que por todas partes le encontramos y no hay nadie que no le conozca.

Esta obra reproduce el género de la comedia-ballet a la perfección y es, en sí misma, una de las obras maestras del género. Responde al gusto de la época respecto a lo que se denominó las turqueries. El Imperio otomano era, por aquel entonces, motivo de preocupación universal con el que trataban de familiarizarse. El origen de la obra viene dado por el escándalo provocado por el embajador turco Suleyman Aga quien, después de su visita a la corte de Luis XIV en 1669 afirmó la superioridad de la corte otomana frente a la del Rey Sol.

Orquesta Joven de la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar

Nace en 2007 en el seno de la propia Escuela. Este importante centro de enseñanzas artísticas, referente de la educación musical en la provincia, es la sede en la que se gestan los proyectos de la formación juvenil, desempeñando una intensa actividad concertística dentro y fuera del municipio.

Desde su creación, la Joven Orquesta, junto a un equipo de profesores de la escuela de música roquetera, ha formado a un nutrido número de niños y jóvenes, dándoles la oportunidad a lo largo de los años, de poder desarrollar proyectos de gran envergadura dentro de su desarrollo como músicos.

Esta agrupación siempre se ha acercado especialmente al Barroco, explotando sus innumerables recursos expresivos en programas de todo tipo: conciertos para solistas y orquesta, suites orquestales, oratorio, repertorio vocal e incluso géneros más complejos como la ópera y teatro. Además, participa activamente en cada edición del “Festival de Música Antigua de Roquetas de Mar, MAREMUSICUM” desde su creación, destacando conciertos como: “Pequeñas Huellas”, el concierto dirigido por el prestigioso violinista barroco Emilio Moreno y la colaboración en 2023 con la Joven Orquesta Barroca de Sevilla (JOBS).

Destaca la obtención de diversos premios en el Concurso “Música Viva” de Roquetas de Mar (2º Premio en la I Edición Nacional (2011), 1º Premio en la II Edición Nacional (2012), 1º Premio en la III Edición Nacional (2013) y 2º Premio en la IV Edición Nacional (2014). En 2016, se le concedió a la joven orquesta una beca Erasmus Plus, viajando a la ciudad polaca de Bialystok y desarrollando junto a un coro de dicho país, una gira de conciertos por distintas ciudades de Polonia con gran éxito. En marzo de 2017 interpretaron una Misa Solemne de Canonización que se llevó a cabo en la Catedral de Almería con gran repercusión. En febrero de 2020 viajan a Barcelona junto a la “Coral Polifónica Ciudad de Roquetas” para dar conciertos en la capital catalana, destacando los de la Iglesia de San Raimundo de Peñafort en Las Ramblas y el de la Casa de Almería en Barcelona, recibiendo excelentes críticas.