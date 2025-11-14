La marca 'Talento almeriense' abre un espacio en el centro de Almería

La moda, artesanía y complementos de ‘Talento Almeriense’ ya cuentan con su propio espacio showroom y de talleres en el pleno Paseo de Almería. Esta mañana la Diputación Provincial de Almería ha inaugurado el ‘Espacio Talento Navidad’, un nuevo proyecto para la promoción de la moda, la artesanía y los complementos hechos en Almería.

El presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, ha presidido el acto de inauguración de este establecimiento con más de 300 metros cuadrados de superficie que cuenta con showroom y zona de talleres. Javier A. García ha estado acompañado por el diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, así como de las responsables del punto de venta, Carolina León, y del espacio destinado a los talleres, Maika Torres; y los creadores que se han dado cita en la puesta de largo.

Ubicado en el número 12 del Paseo de Almería, este espacio nace con el objetivo de dinamizar el comercio del centro de la ciudad durante la campaña navideña y servir como principal escaparate y plataformas para las creaciones de los artesanos, diseñadores y creadores adheridos a la marca impulsada por la Diputación Provincial

El local se estructura en dos grandes áreas

Por un lado cuenta con el espacio 'Showroom', un área de muestra y venta directa donde almerienses y visitantes podrán descubrir y adquirir los productos de los 99 miembros que actualmente forman parte de la marca 'Talento Almeriense'.

Por otro se encuentra el espacio 'Talleres', una zona dedicada a fomentar la creatividad y la artesanía abierta a todos los públicos. Los talleres, con un aforo máximo de 15 personas, serán impartidos con el apoyo y respaldo de los empresarios y artesanos de la marca.

Javier A. García ha puesto en valor la importancia de este proyecto: “Hace tan solo dos meses que presentamos en sociedad la marca ‘Talento Almeriense’. Aquel día hablamos de un proyecto ilusionante, de una nueva forma de impulsar el patrimonio que atesoran nuestros artesanos y el enorme orgullo que sentimos por nuestra identidad. Nos comprometimos a crear acciones, a generar sinergias y a construir un "Espacio Talento" que sirviera de punto de encuentro y de escaparate. Y hoy estamos aquí cumpliendo nuestra palabra. Aquello que parecía una ilusión, es hoy es una realidad tangible que podemos ver y tocar en este local ‘Talento Almeriense de Invierno’.

En este sentido, ha asegurado que el 'Espacio Talento Navidad' busca posicionarse como un referente para las compras de esta temporada navideña: “Queremos que este espacio se convierta en la tienda imprescindible de la Navidad Almeriense y cuando alguien busque un regalo especial, con alma, con identidad y de calidad, su primera opción sea el ‘Talento Almeriense’".

Además, el presidente ha explicado que “hoy abrimos las puertas del hogar de nuestros creadores en el corazón de la ciudad" y ha asegurado que este proyecto tendrá continuidad. “A partir del 13 de enero el Espacio Talleres continuará su andadura, trasladándose a la planta alta de otro espacio gourmet de excepción, el espacio ‘Sabores Almería’. Esto es una prueba más de cómo nuestras marcas provinciales ('Sabores', 'Costa de Almería' y ahora 'Talento') se unen creando sinergias y fortaleciendo la identidad y el orgullo de ser almeriense”.