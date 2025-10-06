Mar Hernández: 'La Voz'

La cantante almeriense Mar Hernández ha debutado oficialmente en el concurso televisivo La Voz. Desde su primera aparición, los coaches quedaron impresionados con su talento. Todos coincidieron en que Mar posee un encanto especial. Para su audición a ciegas eligió el tema Me hubiese gustado, de Noreh y Zhamira Zambrano, una pieza que interpretó con gran ternura y emotividad, logrando cautivar por completo al público y al jurado.

Con tan solo 21 años, Mar Hernández ha estado ligada a la música desde su infancia. El primero en pulsar el botón fue Sebastián Yatra, seguido rápidamente por los demás coaches. Su actuación consiguió el aplauso unánime de todos, convirtiéndose en uno de los instantes más memorables de la noche, con los cuatro deseando incorporarla a sus equipos. Finalmente, Mar decidió unirse al equipo de Pablo López.

Antes de esta experiencia, Hernández ya había participado en formatos como La Voz Kids, Fenómeno Fan y Tierra de Talento. Su impresionante voz le ha permitido compartir escenario en dúos con grandes artistas internacionales como Aretha Franklin, así como con reconocidas figuras españolas como India Martínez y la talentosa Diana Navarro.