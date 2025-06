Madres y padres exigen atención temprana para niños menores de 6 años con necesidades especiales

La Plataforma de Afectados por la Atención Temprana entrega 11.000 firmas al delegado de Salud de Almería y exige soluciones urgentes ante los recortes y la lista espera de más de 245 días.

Ayer, una representación de familias pertenecientes a la Plataforma de Afectados por la Atención Temprana —en proceso de constitución como Asociación ATIENDA— se reunió con el delegado territorial de Salud y Consumo en Almería para hacer entrega simbólica de las más de 11.000 firmas recogidas, ya presentadas oficialmente por registro, con el objetivo de exigir medidas inmediatas ante el colapso del sistema público de Atención Temprana en la provincia de Almería.

Las familias han agradecido la disposición del delegado para escuchar las demandas y han trasladado su preocupación por las listas de espera que actualmente alcanzan una media de 245 días entre la derivación y el inicio de las terapias, una cifra inasumible en un servicio que depende del tiempo para ser efectivo y evitar discapacidades futuras. Según denuncian, en lugar de reforzar recursos, la respuesta ha sido recortar las sesiones a los menores que ya están en tratamiento, una decisión tomada —según indicaron desde la Delegación— como medida para “optimizar los recursos disponibles”.

“A los recortes los llaman optimización, pero lo que hacen es repartir la escasez entre más niños, y eso es injusto. Las familias no queremos que se saque a nuestros hijos de las listas de espera recortando el tratamiento de otros menores”, afirmaron desde la Plataforma.

Durante la reunión, desde la Delegación se explicó a las familias que el principal criterio seguido para reducir sesiones ha sido aplicar recortes a aquellos niños que recibían 12 sesiones mensuales, rebajándolas a 8 o 10. Para ello, se han basado en factores como estar escolarizados en modalidad C, tener una prestación por dependencia reconocida y contar con las 12 sesiones prescritas en su PIA. La justificación ofrecida fue que estos menores “ya estaban siendo atendidos por otros recursos”, por lo que se consideraba viable reducir las terapias. Sin embargo, esta interpretación es profundamente preocupante: precisamente estos niños, por su nivel de afectación, son los que más necesitan un abordaje intensivo y especializado. Ni el sistema educativo ni la prestación por dependencia pueden ni deben sustituir la intervención terapéutica específica que ofrece la Atención Temprana.

Las familias criticaron que esta práctica se está produciendo especialmente en la provincia de Almería, donde el modelo está claramente tensionado, y señalaron que la entrada en vigor de la Ley de Atención Temprana de Andalucía en 2023, en lugar de suponer una mejora, ha venido acompañada de incumplimientos flagrantes de los plazos legales.

Además, desde la Delegación se ha trasladado a las familias que no habrá soluciones al problema, al menos, hasta dentro de un año. Esta declaración ha sido recibida con profunda preocupación, ya que el tiempo es un factor crítico: las terapias que no se inician hoy son tratamientos perdidos que no podrán recuperarse en el futuro.

“Las familias hemos pasado de luchar por ampliar el número de sesiones o prolongar la edad de atención más allá de los seis años —cuando los niños quedan excluidos del sistema— a reclamar con desesperación derechos que nuestros hijos ya tenían consolidados”, afirmaron desde la Plataforma.

Asimismo, las familias expresaron su malestar ante ciertos comentarios desafortunados que han circulado en el entorno institucional, que podrían dar a entender que los padres y madres acuden a los CAIT para delegar responsabilidades. Desde la Plataforma queremos aclarar que nada está más lejos de la realidad. Las familias estamos profundamente implicadas en el desarrollo de nuestros hijos e hijas, y lo demostramos cada día con un enorme esfuerzo personal, muchas veces renunciando a empleo, conciliación y recursos.

Lo único que pedimos es poder dedicar ese esfuerzo a cuidar y acompañar a nuestros hijos, y no tener que emplearlo en una lucha constante con la administración para conseguir derechos que ya están reconocidos por ley. Las terapias de Atención Temprana no son un lujo ni una petición excesiva: son una necesidad avalada por criterios clínicos, y las intervenciones que no se ofrecen a tiempo son oportunidades de desarrollo que se pierden para siempre.

Reivindicaciones principales de la Plataforma:

Eliminar de inmediato las listas de espera y cumplir los plazos establecidos por la ley andaluza de Atención Temprana.

Restituir las sesiones reducidas sin valoración clínica previa y garantizar que se apliquen los PIAs según criterios profesionales.

Buscar soluciones urgentes y extraordinarias, como la contratación directa de profesionales por parte de la Consejería de Salud, para atender con inmediatez a los menores que hoy siguen esperando.

Reforzar la plantilla de los CAITs, especialmente en las zonas más tensionadas como Almería.

Mejorar la remuneración y condiciones laborales del personal de Atención Temprana, para evitar la alta rotación y garantizar estabilidad en los equipos, ya que actualmente muchos profesionales ven este ámbito como un empleo temporal o de paso debido a su baja retribución.

Asegurar una distribución justa y equitativa de recursos, evitando que el tratamiento dependa del lugar de residencia del menor.

La Plataforma ha mostrado su disposición a seguir colaborando con la administración para encontrar soluciones conjuntas, desde el diálogo y el compromiso con la infancia andaluza.