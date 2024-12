La Lotería de Navidad deja más de un millón y medio de euros en Almería

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha dejado 1.618.000 euros en premios en la provincia de Almería a través de los boletos que se han vendido en comercios y administraciones de lotería con cuatro de los números agraciados en el sorteo, entre ellos el del tercer premio, así como un cuarto y un quinto premio que se han despachado desde el mismo establecimiento de Las Norias de Daza en El Ejido.

El número 11.840, que se ha llevado el tercer premio del sorteo, ha repartido un total de 1.100.000 euros a través de los 22 décimos que se han vendido en total, diez de ellos en la Administración número 15 'Nuestra Señora de la Salud' de Almería, ubicada en la calle Doctor Barraquer.

"Al verlo en directo sabíamos que era nuestro, que lo habíamos vendido", ha explicado el propietario de la administración, quien ha expresado su alegría por haber repartido entre los vecinos de este céntrico barrio de la capital medio millón de euros con un premio que ha aparecido "prontito".

La misma suerte ha brindado la Administración número 2 de Las Cabañuelas de Vícar 'El trébol dorado', que también ha vendido una serie, toda vez que en el Centro Comercial Torrecárdenas de la capital así como el número 12 de la Avenida Puerta Litoral Andaluz de San Juan de los Terreros, en Pulpí, se han vendido dos décimos más de este premio.

El primer cuarto premio ha dejado 320.000 euros repartidos por una buena parte de la provincia, con especial incidencia en Las Norias de Daza de El Ejido (Almería), donde el lotero Víctor Crespo, de la administración de lotería número 6 ha vendido una serie del número 77.768.

"No soy supersticioso, pero como el año pasado he venido a desayunar con mis abuelos que tienen ya 91 y 89 años", ha explicado a Europa Press el lotero, quien ha querido llamar de nuevo a la suerte con unos churros. "El año pasado lo hice y me dieron suerte, así que este año he vuelto a repetir la jugada", ha apuntado antes de conocer que daría también durante la mañana diez décimos del octavo y último quinto premio. En total ha repartido 260.000 euros.

El primer cuarto premio del 77.768, del que han caído 16 décimos en la provincia de Almería, también ha llevado la fortuna a uno de los compradores de 'La técnica' de la calle Juan Lirola de la capital, al barrio de Retamar, y al centro comercial Torrecárdenas.

Algunos de los décimos agraciados con este primer cuarto premio también han viajado por la provincia y se han despachado en la Administración número 1 de Campohermoso en Níjar, en un establecimiento de Puente del Río de Adra y en el establecimiento situado en el número 12 de la Avenida Puerta Litoral Andaluz de San Juan de los Terreros, donde también se ha vendido un décimo del tercer premio.

El salpicón de premios se ha visto incrementado con los 138.000 euros que han quedado del tercer quinto premio del Sorteo; un total de 23 décimos que se han vendido por toda la provincia, en especial, en Vícar y en Huércal de Almería, donde se ha despachado un total de dos series del 74.778.

La lotera Estela Alonso, de la administración número 1 de Vícar se ha mostrado entusiasmada con haber hecho llegar parte de la ilusión del sorteo a sus vecinos con este quinto premio, si bien ha señalado que la racha ya comenzó el 5 de diciembre cuando dio el Gordo de la Lotería del Jueves.

Desde la administración, que espera mantener la tendencia a lo largo de lo que queda de año y para 2025, han señalado la emoción con la que han seguido el sorteo este año ante un segundo premio "muy rezagado" y que se ha hecho esperar sin que finalmente dejara ninguno de sus décimos premiados en Almería.

El resto de los décimos afortunados con el tercer quinto premio han sido vendidos en la administración número 1 de Huércal de Almería, que ha repartido 60.000 euros con una de las series del 74.778, y en distintos puntos de venta situados en el núcleo de Campohermoso de Níjar, en un estanco de la Avenida de Europa número 96, de La Mojonera, y en el estanco José Ramón, situado en el número 6 de la Avenida del Sol de Vera.