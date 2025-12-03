Localizan en un cerro a un hombre con Alzhéimer que había desaparecido de Lubrín

En el día de ayer, efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Sorbas fueron activados por la Central COS a las 15:30 horas, tras comunicar los familiares la desaparición de L.C.M., varón mayor de edad y enfermo de alzhéimer, quien había salido de su domicilio en (Lubrín), a las 11:00 horas sin regresar. De inmediato, la Guardia Civil activó un operativo de búsqueda, coordinando las actuaciones con el propio alcalde de Lubrín, Protección Civil y contando además con la colaboración de vecinos y allegados.

Fue ya sobre las 18:52 horas cuando una patrulla localizó al desaparecido en la parte alta de un cerro, tras escuchar voces entre los matorrales. El hombre se encontraba tumbado, sin abrigo ni calzado adecuado, en aparente buen estado general pero con síntomas leves de hipotermia. Entonces, se informó a los familiares, quienes acudieron para facilitar ropa de abrigo, así como a los servicios sanitarios para su valoración. Una vez confirmada la localización, se dio por finalizado el dispositivo.

La Guardia Civil reitera la necesidad de informar con la mayor celeridad ya que las primeras horas son vitales para la pronta localización de la persona desaparecida.