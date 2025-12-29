Localizadas 17 personas tras un desembarco en la costa de Vera

Un grupo formado por 16 hombres de nacionalidad argelina y una mujer en avanzado estado de gestación fueron localizados y atendidos por los servicios de emergencias durante la madrugada de este lunes en el litoral del municipio almeriense de Vera. La intervención se saldó con el traslado de la mujer a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva de su estado.

Según han señalado fuentes cercanas al operativo, la actuación tuvo lugar en torno a la una de la madrugada, tras detectarse la llegada de una embarcación a la playa de El Playazo. El desembarco se realizó de forma rápida, lo que impidió que la patera pudiera ser interceptada por los agentes.

Una vez localizadas las personas, los efectivos comprobaron que los 16 varones se encontraban en buenas condiciones de salud. Por su parte, la mujer fue atendida inicialmente en el centro sanitario de la localidad.

Posteriormente, y como medida preventiva, los servicios médicos decidieron derivarla al Hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa, con el fin de realizar un seguimiento más detallado de su embarazo y descartar posibles complicaciones.