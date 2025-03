CAMPAÑA DE PRIMAVERA

Las lluvias y días nublados ponen en jaque la campaña de sandía y melón en Almería

Las abejas no polinizan de manera correcta por la falta de sol, no salen de las colmenas con lluvias y días nublados y las plantas no crecen como tienen que crecer. Esto puede provocar frutos de peor calidad y menor calibre en primavera. Sobre todo se verían afectadas las sandías y melones más tempranos.

Onda Cero Almería