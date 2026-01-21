Llegan las 10 primeras sanciones en Huércal de Almería por no recoger las heces de mascota

Huércal de Almería ha empezado a aplicar las primeras sanciones a propietarios de perros que no han cumplido con la obligación de recoger las heces de sus mascotas en la vía pública, utilizando para ello la innovadora base de datos genética municipal impulsada por el Ayuntamiento.

La iniciativa, conocida como la campaña ‘ADN Canino’, fue puesta en marcha en mayo de 2025 con el objetivo de mejorar la limpieza urbana, promover la tenencia responsable de animales y facilitar la identificación de los dueños en caso de abandono de excrementos. Para ello, todos los perros del municipio deben registrarse mediante una muestra de saliva que permite obtener su perfil genético y asociarlo a su propietario.

Gracias al análisis de 44 muestras de heces recogidas de forma aleatoria en diferentes puntos de la localidad, una decena de ellas ha sido vinculada con perros registrados en la base de datos, lo que ha permitido iniciar los correspondientes expedientes sancionadores contra sus dueños.

Hasta la fecha, un total de 1.267 perros están inscritos en el registro genético, que además sirve para localizar a los propietarios en casos de pérdida o abandono de animales. El Ayuntamiento recuerda que, además de no recoger los excrementos, otros incumplimientos de la ordenanza municipal —como no limpiar los orines o no registrar al animal en el plazo establecido— también pueden acarrear sanciones que van desde los 75 hasta los 30.000 euros, según la gravedad de la infracción.

Con esta medida, Huércal de Almería se posiciona como uno de los primeros municipios de la provincia en aplicar de manera efectiva sanciones facilitadas por el uso de la tecnología de identificación genética, en un esfuerzo por mantener las calles más limpias y fomentar la convivencia vecinal.