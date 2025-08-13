Llega el Cooltural Fest 2025. Llegan Franz Ferdinand y Crystal Fighters

La octava edición del Cooltural Fest arrancará el jueves 21 de agosto en Almería, concretamente en el Parque de las Almadrabillas, junto al emblemático Cable Inglés. Durante cuatro días, hasta el domingo 24, el evento reunirá a más de 60 grupos y artistas. Entre los nombres más destacados figuran los internacionales Franz Ferdinand y Crystal Fighters, además de propuestas nacionales como Viva Suecia, Love of Lesbian, Duncan Dhu, Amaia, Zahara, Carolina Durante, Sidonie, Lia Kali y Dorian, entre otros.

En fechas recientes, la organización hizo públicos los horarios de actuación para esta edición, que volverá a contar con una extensa oferta de actividades gratuitas y abiertas al público, incluyendo la fiesta de bienvenida del día 21, según ha señalado el Ayuntamiento.

El programa también contempla dos sesiones matinales en la Faluca, situada junto al Auditorio Municipal Maestro Padilla, previstas para el sábado 23 y el domingo 24 de agosto. Además, habrá tres jornadas completas de acceso mediante entrada o abono en el Recinto de Conciertos del Ferial, correspondientes al viernes 22, sábado 23 y domingo 24.

Los abonos y las entradas diarias en sus diferentes modalidades —incluyendo la opción Late Check-In, pensada para quienes trabajan en horario de tarde y no pueden acudir antes de medianoche— siguen disponibles en la web oficial del festival: https://coolturalfest.com/. También se ofrecen servicios de autobús y diversas promociones.

La cita está organizada por Crash Music y el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con el respaldo de la Diputación Provincial, Costa de Almería, Sabores Almería, Estrella de Levante, Schweppes, Brugal y Cupra Indalo Motor.

En su momento, Cooltural Fest fue pionero en Almería al disponer de dos escenarios de gran formato y un tercero también de gran tamaño en el mismo recinto, denominados Fundación Music For All y Estrella Levante, además de un espacio adicional, el Cooltural Club, concebido como zona non-stop para DJ’s y bandas emergentes.

El formato permite que la música en directo no se detenga: cuando un grupo finaliza su actuación, otro comienza de inmediato en el escenario complementario.

La edición de 2025 llega con la meta de seguir mejorando en servicios y comodidades, como ha hecho desde su creación en 2018. Tras el importante salto logístico del pasado año, que conquistó al público asistente, este verano se mantendrá esa línea y se reforzarán las medidas inclusivas junto a la Fundación Music For All.

Cooltural Fest será este año el primer festival de España en ofrecer todos los conciertos subtitulados. Además, una decena contará con interpretación en lengua de signos, entre ellos las actuaciones de Viva Suecia, Lia Kali, Sidonie, Love Of Lesbian, Maldita Nerea, Siloé, Duncan Dhu, Raule y Zahara en el escenario principal, Barry B en la fiesta de bienvenida y Melifluo en el escenario playa.

Las acciones de accesibilidad incluirán entrada sin barreras arquitectónicas, plazas de aparcamiento reservadas, señalización adaptada, transporte público inclusivo, puntos de información accesibles, zonas de descanso, mochilas vibratorias bajo demanda, mobiliario adaptado en el área gastronómica, baños PMR en cada zona de aseos y plataformas elevadas para personas con movilidad reducida con vistas a los dos escenarios principales.

Asimismo, el festival impulsará la inclusión laboral, incorporando a unas 50 personas con discapacidad en diferentes áreas de trabajo. También se instalará un Punto Violeta para ofrecer información y atender cualquier posible incidencia.