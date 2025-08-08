Libertad provisional para tres arrestados por almacenar más de 10.000 litros de combustible

El tercer detenido, un hombre de 45 años residente en Adra, se suma a otros dos arrestados en una investigación relacionada con el transporte ilícito de carburante y la práctica conocida como “petaqueo”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja , en funciones de guardia, ha decretado la libertad provisional para los tres hombres apresados el pasado 6 de agosto en Adra y El Ejido, acusados de almacenar y trasladar más de 10.000 litros de gasolina sin cumplir las condiciones de seguridad exigidas y en un entorno inadecuado.

Uno de ellos, vecino de Adra y de 45 años, fue arrestado después de que ya se hubiera intervenido contra otros dos varones, de 28 y 30 años.

Los tres están siendo investigados por un presunto delito contra la seguridad colectiva. Optaron por no prestar declaración y el magistrado no impuso medidas cautelares, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía .

El carburante, almacenado en garrafas, estaba sometido a temperaturas que superaban los 40 grados, lo que implicaba un riesgo de explosión comparable al de 90 kilos de dinamita, de acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil.

El operativo forma parte de los trabajos de control y prevención del narcotráfico en la costa occidental de la provincia. En El Ejido, los agentes localizaron una furgoneta estacionada en la vía pública que transportaba 400 litros de gasolina distribuidos en envases plásticos.

El vehículo no cumplía con las condiciones legales para el traslado de sustancias peligrosas, lo que representaba un riesgo para la ciudadanía y el entorno natural. Por este motivo, el conductor fue propuesto para sanción por varias infracciones administrativas relacionadas con el manejo y transporte de carburante en espacios abiertos.

En una intervención paralela realizada en la zona limítrofe de Adra, se incautaron más de 10.000 litros de combustible que estaban guardados en un punto presuntamente destinado al suministro de embarcaciones de gran velocidad. En el mismo lugar se hallaron cuatro lanchas semirrígidas con sus motores.

Según detalló la Guardia Civil, el carburante se adquiría de manera fraccionada en estaciones de servicio y se trasladaba en vehículos no autorizados hasta depósitos clandestinos. Este método se vincula con organizaciones criminales que operan en el litoral andaluz.

Los investigadores sostienen que ninguna de las personas implicadas en las distintas fases del transporte y almacenamiento del combustible puede alegar desconocimiento sobre el uso final del mismo, que presuntamente se destinaba a embarcaciones utilizadas por redes dedicadas al tráfico de personas, narcotráfico y otras actividades delictivas.