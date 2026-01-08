Liberan a seis mujeres víctimas de explotación sexual en Roquetas de Mar

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a traer mujeres desde países de América del Sur, entre ellos Venezuela y Colombia, a la localidad de Roquetas de Mar para su explotación sexual en una operación saldada con seis víctimas liberadas y ocho detenidos.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, a los detenidos en la denominada operación 'Alaragua' se les atribuyen los delitos de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal y cuatro de ellos se encuentran en prisión provisional.

La investigación se inició en octubre de 2024 gracias a un aviso ciudadano que puso en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de una posible organización criminal de este tipo en Roquetas. La red trasladaba a mujeres desde Venezuela y Colombia hasta España, y una vez en territorio nacional las dirigían hasta este municipio almeriense.

Desde ese punto eran transportadas a diferentes ciudades, ejerciendo un control constante sobre ellas. En algunas ocasiones las acompañaban y en otras, a través de teléfonos móviles, les indicaban las instrucciones sobre los lugares a los que ir, sus hospedajes y los servicios que tenían que prestar, de forma que mantenían la organización, el control y la gestión del dinero recaudado por sus servicios.

Tras descubrir estos hechos se organizó un dispositivo en el que los agentes llevaron a cabo registros en los domicilios de los presuntos autores, localizando pruebas e indicios importantes relacionados con la actividad criminal que llevaban a cabo.

La operación, en la que ha colaborado el Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil de Almería, está tutelada por los Juzgados de Roquetas de Mar y la Fiscalía Delegada de Extranjería. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.