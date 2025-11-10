CULTURA

Leo Harlem, Adriana Ugarte, Eduard Fernández y John Rhys-Davies protagonizan los premios FICAL 2025

Serán reconocidos con diferentes galardones en la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) 2025

Onda Cero Almería

Almería |

ONDA CERO ALMERIA
Imagen de archivo de Eduard Fernández | Onda Cero

Leo Harlem, Adriana Ugarte, Eduard Fernández y John Rhys-Davies serán reconocidos con diferentes galardones en la vigésimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) 2025. Leo Harlem recibirá el 'Premio de Honor' por su trayectoria profesional, mientras que Adriana Ugarte, Eduard Fernández y John Rhys-Davies serán distinguidos con el Premio 'Almería, tierra de cine' por su vinculación y aportación al cine de la provincia almeriense.

Ugarte recogerá su premio en la gala inaugural del festival, prevista el viernes 14 de noviembre a las 20,30 horas en el Auditorio Maestro Padilla, día en el que también inaugurará su estrella en el Paseo de la Fama. Harlem será galardonado en la gala internacional 'Almería en Corto', que se celebrará el 21 de noviembre a las 20,00 horas en el Teatro Cervantes, donde recibirá el 'Premio de Honor' del certamen.

Ya el sábado 22 de noviembre a las 20,00 horas serán homenajeados John Rhys-Davies y Eduard Fernández en la gala de clausura. Esa misma jornada, a las 12,00 horas, Rhys-Davies descubrirá su estrella en el Paseo de la Fama, mientras que Fernández lo hará el domingo 23 de noviembre.

