Lázaro Vinícius y Luis Maximiano dejan la UD Almería rumbo a Arabia Saudí

La UD Almería ha llegado a un acuerdo con el Al-Najma de la Saudi Pro League por el traspaso de Lázaro Vinicius. El delantero brasileño habría dejado de contar para el club y se le ha acomodado una salida al fútbol árabe tras un mal inicio de temporada. Deja la ciudad indálica tras un paso sin pena ni gloria.

Tras su marcha, el cuerpo técnico confía en que Thalys, Leo Baptistao y Soko sean quienes podrán actuar como referencias ofensivas en lo que resta hasta el mercado de enero. Será entonces cuando el club buscará reforzarse con un delantero de experiencia para apuntalar el ataque.

Por otro lado, el guardameta Luis Maximiano también abandona la disciplina rojiblanca para fichar por el Neom SC, uno de los clubes más poderosos económicamente del campeonato saudí. La operación se ha acelerado tras la grave lesión del portero titular del Neom, lo que ha llevado al equipo árabe a buscar una incorporación de urgencia. El fichaje se podría hacer oficial hoy mismo.

Desde pretemporada, Maximiano no entraba en los planes del club y su salida era prioritaria. Además, con su marcha, el Almería podrá inscribir al recién incorporado Aridane, que estaba a la espera de una ficha libre.