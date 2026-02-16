La Junta invierte 15 millones en el Hospital Torrecárdenas de Almería para acabar con su "obsolescencia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado el "plan renove" al que ha sido sometido el hospital general del complejo universitario Torrecárdenas de Almería, donde mediante una aportación de 15 millones de euros, se han puesto "fin a la obsolescencia que padecía" en su equipamiento "tras años de pocas inversiones". Moreno ha señalado que la actuación ha permitido renovar 700 camas, algunas de las cuales "llevaban 20 años" en servicio, para implantar otras más modernas que mejorará la calidad de servicio que se ofrece al paciente así como la labor de los profesionales, que tendrán "mucha más maniobrabilidad", según ha declarado.

En este sentido, ha desgranado además que, entre las mejoras, se incluyen 28 camas nuevas para pacientes crítico, la adquisición de 60 ecógrafos y la puesta en marcha del PEC-TAC de "última generación" como una "demanda histórica" de la ciudad, además de la sustitución de siete respiradores de cuidado intensivo y siete mesas quirúrgicas. En esta línea, el líder del Gobierno andaluz también ha visitado el edificio de consultas externas 'Bahía de Almería', que ha supuesto una inversión global de 35 millones entre construcción y equipamiento, y que se revela "clave" ya que "permiten prácticamente duplicar la capacidad" de la atención especializada, lo que "significa menos espera y atención más ágil".

Así, el presidente ha incidido en que la Junta pretende dar a Almería un "tratamiento prioritario" en cuanto a la contratación de refuerzos, lo que la coloca como la tercera provincia que más ha recibido de la región. Tal es así que, como ha comentado, "ya se han incorporado 274 profesionales y en este año se irá sumando más hasta superar los 500 nuevos efectivos". De este montante, según ha detallado, el Hospital Torrecárdenas recibirá un total de 109 profesionales de los 72 que ya están en plantilla: más de 50 para el edificio de consultas externas y una veintena para el refuerzo de los programas de cuidado del cáncer, entre otros servicios. A este respecto, ha hecho balance y ha calculado que "desde 2019 Almería ha contado con una inversión para su red sanitaria de unos 170 millones de euros destinados a mejorar, renovar e impulsar el sistema público", a lo que, apunta, se sumará una nueva inversión de 25 millones de euros en los próximo meses con la construcción del nuevo parking en altura con capacidad para un millar de vehículos.