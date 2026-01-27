La Junta invertirá más de 33 millones en carreteras de Almería en 2026

La Junta de Andalucía destinará en 2026 un total de 33,46 millones de euros a actuaciones en la red de carreteras autonómicas de la provincia de Almería, una cifra que supone un impulso sin precedentes al mantenimiento y mejora de las vías, especialmente en lo relativo al estado de los firmes, cuya inversión se incrementa de forma muy notable respecto al ejercicio anterior.

El programa previsto por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda incluye siete intervenciones de gran envergadura, con una dotación cercana a los 9,4 millones de euros, además de más de 6,5 millones destinados a contratos de conservación integral para garantizar el correcto estado de las carreteras. Estas actuaciones se repartirán entre los municipios de Albox, Alhama de Almería, Garrucha, Huécija, Roquetas de Mar y Berja, donde se ejecutarán dos proyectos distintos.

Uno de los ejes principales del plan para 2026 es el refuerzo extraordinario del pavimento, que contará con 17,5 millones de euros y se encuentra en proceso de licitación desde principios de enero. El objetivo es recuperar la capacidad estructural de los tramos más deteriorados y aumentar la seguridad y comodidad de la circulación.

Las labores previstas abarcan desde la eliminación de baches y zonas deformadas hasta el fresado y renovación del asfalto, el sellado del firme, la mejora de la señalización horizontal y la reposición de sistemas de protección y balizamiento. Los trabajos tendrán un plazo inicial de ejecución de siete meses, con opción de ampliación si fuera necesario.

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha presentado este martes el balance de actuaciones desarrolladas durante 2025 y ha avanzado las inversiones previstas para el próximo año, acompañada por la delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez. Martín ha subrayado que esta planificación consolida el esfuerzo inversor de la Junta y refuerza la seguridad de la red viaria, destacando que las políticas en materia de carreteras tienen un impacto directo en la movilidad, la cohesión territorial y la calidad de vida de la ciudadanía.

Entre las nuevas obras proyectadas destaca la construcción de una glorieta de dos carriles en la carretera A-370, en Garrucha, para eliminar una intersección en T considerada conflictiva, con un presupuesto superior al millón de euros. En Huécija, en la A-348, se prevé la ejecución de un paso inferior que permitirá realizar giros a distinto nivel y mejorar la seguridad en ese tramo.

En Roquetas de Mar se actuará sobre el acceso a una urbanización a través de la carretera A-1051R4, donde se duplicará la calzada a lo largo de casi dos kilómetros. El proyecto incluye además dos glorietas, carril bici y alumbrado, con una inversión que supera los cinco millones de euros.

Berja concentrará dos actuaciones: una en la A-358 para ordenar los accesos mediante una glorieta y vías de servicio, financiada mayoritariamente con fondos europeos Feder, y otra en la A-1175, en el tramo Benínar-Turón, centrada en la mejora de la seguridad vial, cofinanciada con fondos Feader.

También se contemplan inversiones en Albox, para optimizar la conexión de la A-334 con el polígono industrial, y en Alhama de Almería, en la A-348, ambas con aportación de fondos europeos y ejecución plurianual.

El plan extraordinario de firmes alcanzará a todas las comarcas almerienses y beneficiará a 40 municipios, con actuaciones distribuidas en dos grandes áreas territoriales para reducir el impacto sobre el tráfico. Entre los tramos incluidos figuran carreteras como la A-92, A-334, A-348, A-370 o la A-332, entre otras.

A estas inversiones se suma un contrato específico, dotado con diez millones de euros, para la reparación y mantenimiento preventivo de puentes y estructuras viarias en Andalucía, que incluirá actuaciones en el puente de la A-1000 en Huércal de Almería. El programa contempla intervenciones estructurales, protección frente a la corrosión y reposición de elementos de seguridad.

Además, la Consejería ha iniciado un estudio técnico valorado en 1,6 millones de euros para actualizar los tramos con mayor concentración de accidentes en la red autonómica, utilizando datos de la DGT, análisis de movilidad y auditorías de seguridad vial, con el fin de orientar futuras inversiones y reducir la siniestralidad.

Durante 2025, la Junta ejecutó en la provincia siete obras de gran entidad, varias de las cuales continuarán en 2026, junto a actuaciones menores y contratos de conservación y mantenimiento que superaron los 17 millones de euros en conjunto.