La Junta culminará en abril el nuevo acceso directo al Polígono Industrial Terdiguera de Albox

Las obras del nuevo acceso directo al Polígono Industrial Terdiguera de Alboxdesde la Autovía del Almanzora entran en su recta final y estarán concluidas previsiblemente el próximo mes de abril. Así lo ha anunciado la Junta de Andalucía durante la visita a los trabajos realizada por la consejera de Fomento, Rocío Díaz, junto a la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso.

La actuación, que ya supera el 44% de ejecución, responde a una demanda histórica del municipio y de toda la comarca del Almanzora. Según ha destacado la consejera, esta nueva infraestructura permitirá dar una solución definitiva al intenso tráfico pesado que hasta ahora se veía obligado a atravesar el casco urbano, mejorando notablemente la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo ramal de 705 metros que conectará directamente el polígono con la autovía, evitando el paso de camiones por el centro de la localidad. Con una inversión cercana a los 830.000 euros, la obra no solo corrige una carencia heredada desde la construcción de la variante en 2015, sino que se perfila como un elemento clave para el desarrollo económico de la zona.

Desde la Junta subrayan que este acceso supondrá un impulso real al tejido productivo, al facilitar la actividad de las empresas ya instaladas y mejorar el atractivo del polígono para futuras inversiones, con el consiguiente impacto en la creación de empleo en Albox y en toda la comarca.

Las obras, iniciadas en diciembre de 2025, avanzan según lo previsto, con los trabajos centrados actualmente en los movimientos de tierras para la nueva calzada de dos carriles. Si no surgen imprevistos, podrían estar finalizadas en torno a Semana Santa.

Durante la visita, Rocío Díaz también ha recordado el esfuerzo inversor del Gobierno andaluz en la red viaria de la provincia desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia en 2019, con más de 75millones de euros destinados a carreteras, además de nuevas actuaciones previstas para este año y obras de emergencia ya ejecutadas en distintos puntos de la provincia.

En el recorrido por las obras, la consejera ha estado acompañada también por la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano, y la delegada territorial de Fomento en Almería, Dolores Martínez.