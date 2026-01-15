Juanmi Vargas reclama transparencia y participación en el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental

En los micrófonos de Onda Cero Almería, Juanmi Vargas, candidato al vicedecanato de Almería del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental ha explicado cuál debe ser, a su juicio, el verdadero papel de un colegio profesional. Vargas ha defendido que el colegio debe velar por la ética, la formación y la calidad del trabajo de los psicólogos, además de servir como puente entre la profesión, las instituciones y la sociedad. En este sentido, ha señalado la necesidad de reforzar la relación con las administraciones públicas para aumentar la presencia de profesionales de la psicología en ámbitos como la sanidad pública, y ha apostado por un colegio útil, práctico y cercano para todos los colegiados, tanto del ámbito público como privado.

A pocos días de las elecciones, previstas para el próximo 20 de enero, Vargas ha denunciado una campaña electoral que ha calificado como complicada y poco democrática. El candidato, que forma parte de la candidatura “A una Psicología”, encabezada por Isabel Fernández Medina, ha explicado que se han encontrado con obstáculos para reunirse con colegiados en algunas sedes, como la de Almería y para difundir su programa electoral. Según ha relatado, mientras la actual Junta de Gobierno ha enviado su programa por correo masivo a los cerca de siete mil colegiados de Andalucía Oriental, las otras candidaturas no han tenido esa misma posibilidad, una situación que, en su opinión, rompe la igualdad de condiciones y pone en cuestión la transparencia del proceso.

En cuanto a las propuestas de su candidatura, Juanmi Vargas ha puesto el acento en la necesidad de un colegio más transparente, participativo y humano. Ha defendido la realización de auditorías externas anuales, el acceso libre de los colegiados a las cuentas y una mejor planificación de las juntas para facilitar la participación. Además, ha reclamado un colegio más cercano y respetuoso, con protocolos contra los abusos de poder y las violencias, y ha cerrado su intervención con un llamamiento a la participación activa de los colegiados en las elecciones, animándolos a informarse y a votar para construir un colegio “más nuestro y más cercano”.