Juanma Moreno sobre Aureliano y Giménez: "De puertas hacia fuera mantenían un comportamiento ejemplar"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su profundo malestar tras las detenciones relacionadas con el caso 'Mascarillas’ en la Diputación de Almería. Según ha destacado teme que puedan influir en el clima político de cara a las próximas elecciones autonómicas. El presidente ha reconocido en la entrevista realizada por Susanna Griso en Antena 3, que el asunto le inquieta especialmente por el posible beneficio para Vox, según dijo, “hay un solo beneficiado que es Vox”.

Moreno ha señalado que este tipo de polémicas alimenta discursos simplistas que, en su opinión, otros partidos aprovechan. En sus palabras, Vox “hace una campaña que hace es muy sencilla, el PSOE y el PP son lo mismo”, algo que él ha rechazado rotundamente al asegurar que no existe comparación posible entre unos casos y otros. Ha añadido, además, que para esa formación política “lo que buscan son soluciones fáciles a problemas difíciles, grandes titulares y poco más”.

Moreno ha admitido su propio desconcierto ante la implicación de dirigentes a los que consideraba referentes internos. "A mí me ha sorprendido mucho que pueda involucrarse en ese tipo de actos” y ha añadido que, hasta ahora, “de puertas hacia fuera mantenía un comportamiento ejemplar y transparente”. También ha destacado su sorpresa respecto al resto de detenidos, cuyas trayectorias personales y públicas, según ha trasladado, tampoco hacían prever una situación de este calibre.