José Mercé será nombrado hijo adoptivo de Almería

El cantaor jerezano José Mercé será nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Almería el próximo viernes, 12 de diciembre, en el Teatro Apolo de la capital. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en un acto que será, además, previo al concierto que Mercé ofrecerá en el Auditorio Municipal Maestro Padilla al día siguiente, el día 13, con su nuevo espectáculo ‘José Mercé canta a Manuel Alejandro’.

“Almería quiere devolver a Mercé lo que ya hace tiempo ha sabido ganarse con creces: el título de Hijo Adoptivo. Un título que no se regala, sino que se merece. Y lo merece porque Mercé es uno más entre nosotros. Porque lo sentimos nuestro. Y porque su cante también es parte de nuestra historia”, ha indicado María del Mar Vázquez, acompañada del concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, y del presidente de la Peña El Taranto, Rafael Morales.

Precisamente, el amor de José Mercé por Almería se planta y crece desde que en 1983 vino a cantar a la peña que tiene su sede en los Aljibes Árabes. Desde esa primera gran actuación del joven José Mercé en Almería, se estableció un idilio entre el artista jerezano y El Taranto que se ha ido consolidado y acrecentando con el paso de los años.

Pero, además, la relación del cantaor con Almería ofrece muchos más hitos destacados. Como ha recordado la alcaldesa, “José Mercé tiene el Escudo de Oro de Almería, ha sido Pregonero de Feria y también ha sido emisario del Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes, ha formado dúo en incontables ocasiones con nuestro guitarrista internacional José Fernández Torres, ‘Tomatito’, haciendo disfrutar a miles y miles de espectadores de la unión y el talento de dos genios vinculados con Almería”.

Vázquez ha añadido que “durante todos estos años, Mercé ha beneficiado a Almería, desde la honradez y la generosidad, acrecentando su prestigio y difundiendo la historia, el patrimonio y el arte de esta tierra que ahora, y ya de manera oficial, también es la suya”.

Tras su intervención, se ha proyectado un saludo grabado por el cantaor con el que, con la simpatía y naturalidad que le caracteriza, ha mandado “un fuerte abrazo muy flamenco para todos los almerienses”, después de agradecer a la alcaldesa y al Equipo de Gobierno el nombramiento como hijo adoptivo, que le hará sentirse “más almeriense que nunca porque Almería es también mi tierra”.

Concierto el 13 de diciembre en el Auditorio

José Mercé, además de cantaor antológico y experto en todos los palos, siempre ha sido un artista valiente en la exploración de otras músicas, para extraer y adaptar lo valioso para pasarlo por su filtro de talento, siempre con resultados espectaculares. En ese marco, siempre ha admirado profundamente a uno de sus paisanos más ilustres, el compositor Manuel Alejandro, a quien quiere dedicar su último espectáculo, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco.

Manuel Alejandro es el autor de buena parte de la banda sonora musical del siglo XX en España, habiendo firmado canciones inolvidables a artistas de talla mundial como Raphael, Rocío Jurado, José José, Julio Iglesias, Luis Miguel, Jeanette, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ y un largo etcétera. José Mercé ofrecerá la revisión flamenca de parte de las grandes canciones de Manuel Alejandro el sábado, 13 de diciembre, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, en el marco de la programación de otoño del Área de Cultura.

Lo hará acompañado de su cuadro habitual, con dos guitarras flamencas, tres palmeros, una percusión flamenca, a los que ha incorporado un piano acústico y un contrabajo, que aportarán una nueva sonoridad a unas canciones conocidas y reconocidas por todos.

“Sin duda estamos ante un concierto espectacular, para el que recomendaría ir comprando la entrada con antelación, que va a unir la creatividad, el talento y la fuerza de dos artistas impresionantes: Manuel Alejandro y José Mercé y auguramos un nuevo ‘entradas agotadas’”, ha vaticinado la alcaldesa.