José García Alcaína ya es el nuevo presidente de la Diputación de Almería

El alcalde de María y hasta ahora vicepresidente tercero, diputado provincial de Deportes, José García Alcaína, ya es el nuevo presidente de la Diputación tras la jura de su cargo. Durante su primer declaración de intenciones ha querido dejar claro que los alcaldes de la provincia serán el pilar fundamental sobre el que la institución trabajará en esta nueva era. De igual modo, en el ayuntamiento de la capital, se ha procedido al cese de García como concejal del Ayuntamiento de Almería. En ambas instituciones se prevén posibles cambios en los equipos de Gobierno.

Y es que la reordenación de la Corporación Provincial en la Diputación también afecta al Ayuntamiento de Almería debido que la concejal de Juventud, Lorena Nieto, ya ha jurado su cargo como nueva diputada provincial, así como la concejal del Ayuntamiento de Níjar, María José Herrada. En esta línea, en el consistorio, la renuncia como concejal de García conllevará la entrada como concejal del PP de la aspirante siguiente en lista Ana María Trigueros, algo para lo que el ayuntamiento deberá convocar un nuevo pleno.

En este sentido, también la mirada está puesta en el municipio de Fines, porque a partir de las 20,30 horas, está previsto que dimita el alcalde Rodrigo Sánchez, también detenido en la investigación sobre las presuntas 'mordidas' a través de supuestos contratos irregulares a través de la Diputación y este consistorio.

Por su parte, el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha trasladado su deseo de que el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez "sean capaces de demostrar su inocencia" en el caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de comisiones a través de contratos irregulares en la institución provincial.