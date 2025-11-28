SEGUNDA FASE CASO 'MASCARILLAS'

José Antonio García Alcaína será investido presidente de la Diputación de Almería durante el pleno del lunes

La sesión para investir al nuevo presidente de Diputación se celebrará el próximo lunes

El juez entiende que García era conocedor de la trama y que formaría parte ella, con códigos odontológicos encriptados

Onda Cero Almería

Almería |

ONDA CERO ALMERIA
José Antonio García Alcaína en una imagen de archivo | DIPUTACIÓN DE ALMERIA

El Pleno para investir al nuevo presidente de Diputación tendrá lugar el próximo lunes, uno de diciembre. Será durante una sesión extraordinaria y urgente en el que se investirá como nuevo presidente el alcalde de María, actual vicepresidente tercero, José Antonio García Alcaína. La sesión llega tras la dimisión presentada por el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente segundo, Fernando Giménez y después de sus detenciones en la segunda fase de la investigación judicial del 'Caso Mascarillas'.

La sesión está prevista a partir de las 12,45 horas en el salón de plenos del Palacio Provincial y contempla además la toma de posesión de las nuevas diputadas provinciales Lorena Nieto del Ayuntamiento de Almería y María José Herrada, concejal por el mismo consistorio. Cambios que previsiblemente darán lugar a una reorganización del equipo de gobierno de la institución. En la misma línea, cabe destacar que este pleno tendrá lugar sólo 45 minutosmás tarde tras el programado por el Ayuntamiento de Almería, donde la sesión, de igual modo con carácter extraordinario y urgente, tendrá como único punto del orden del día dar cuenta del escrito de renuncia de Javier Aureliano García como concejal de la capital, al que accedió como 'número 2' de la lista de los 'populares' en las elecciones municipales de 2023.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer