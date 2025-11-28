José Antonio García Alcaína será investido presidente de la Diputación de Almería durante el pleno del lunes

El Pleno para investir al nuevo presidente de Diputación tendrá lugar el próximo lunes, uno de diciembre. Será durante una sesión extraordinaria y urgente en el que se investirá como nuevo presidente el alcalde de María, actual vicepresidente tercero, José Antonio García Alcaína. La sesión llega tras la dimisión presentada por el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente segundo, Fernando Giménez y después de sus detenciones en la segunda fase de la investigación judicial del 'Caso Mascarillas'.

La sesión está prevista a partir de las 12,45 horas en el salón de plenos del Palacio Provincial y contempla además la toma de posesión de las nuevas diputadas provinciales Lorena Nieto del Ayuntamiento de Almería y María José Herrada, concejal por el mismo consistorio. Cambios que previsiblemente darán lugar a una reorganización del equipo de gobierno de la institución. En la misma línea, cabe destacar que este pleno tendrá lugar sólo 45 minutosmás tarde tras el programado por el Ayuntamiento de Almería, donde la sesión, de igual modo con carácter extraordinario y urgente, tendrá como único punto del orden del día dar cuenta del escrito de renuncia de Javier Aureliano García como concejal de la capital, al que accedió como 'número 2' de la lista de los 'populares' en las elecciones municipales de 2023.