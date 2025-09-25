Investigan el incendio de una casa en la zona de Adra donde un joven murió asesinado en junio

La Guardia Civil continúa con las diligencias para esclarecer el origen de un incendio registrado en la madrugada de este miércoles en una vivienda vacía de la barriada de Puente del Río, en Adra, donde el pasado 2 de junio perdió la vida un joven de 22 años tras recibir varios disparos motivados por una disputa relacionada con el volumen de la música.

“El contexto requiere ser aclarado”, señaló el subdelegado del Gobierno, José María Martín, en respuesta a las preguntas de los periodistas, precisando que el fuego no ocasionó víctimas y fue controlado por los equipos de extinción desplazados hasta la zona.

De acuerdo con la información facilitada por el servicio de emergencias 112, las llamas fueron detectadas en torno a la 1:30 horas en un inmueble en desuso situado en la calle Barrio Alto. Ante la alerta, se movilizó a Guardia Civil, Policía Local, efectivos de Protección Civil y Bomberos del Poniente.

El representante gubernamental explicó que el suceso no alcanzó a otras casas cercanas, aunque recordó que, tras el asesinato del mes de junio, varias familias optaron por abandonar la barriada por temor a represalias. Algunas de ellas habían manifestado su intención de regresar de manera progresiva durante el verano, mientras continúa abierta la investigación que apunta a Saúl ‘El viejo’ como principal sospechoso de los disparos.

Por el momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para uno de los integrantes del conocido como ‘clan de los Saules’, quien se entregó a las autoridades por su supuesta implicación en los hechos.

Tras aquellos episodios, los familiares de dicho grupo abandonaron Puente del Río, donde también se produjo la quema de un vehículo junto a la iglesia y la destrucción de varias viviendas. Posteriormente, se generó un intercambio de mensajes en redes sociales entre personas vinculadas a ambas partes, en el que los allegados de los sospechosos defendían la tesis de un “accidente”, versión que fue desmentida por los parientes del joven fallecido.