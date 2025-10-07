Investigan a un conductor por el atropello mortal de un ciclista en Roquetas de Mar

Investigan al conductor de un turismo como presunto responsable del atropello mortal de un ciclista ocurrido el pasado mes de febrero en la carretera de Alicún, en Roquetas de Mar.

La detención del sospechoso, para quien el tribunal decretó prisión provisional, se produjo después de que los investigadores localizaran en el lugar del accidente la matrícula correspondiente al coche implicado, cuyo conductor presuntamente huyó tras el siniestro.

El suceso tuvo lugar sobre las 20:00 horas del 10 de febrero, cuando varios testigos alertaron a los servicios de emergencia de la presencia de un ciclista herido tras ser embestido por un turismo. Los sanitarios desplazados hasta el punto del accidente no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima.

De forma paralela, se inició una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello. Los agentes reunieron indicios que apuntaban a que el vehículo circulaba a una velocidad elevada por una vía de tráfico reducido.

Asimismo, otro conductor que transitaba por la zona declaró que el turismo implicado había puesto en peligro a otros usuarios al desplazarse en zigzag y realizar maniobras bruscas a gran velocidad.

Con la información obtenida, y en especial con la matrícula hallada en el lugar del impacto, los investigadores lograron identificar el domicilio del sospechoso en Roquetas de Mar, donde encontraron el coche con daños compatibles con el accidente.