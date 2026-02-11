La iniciativa 'Marca Pueblo' premiada por fortalecer turísticamente a las localidades más pequeñas de Almería

El proyecto 'Marca Pueblo' de la Universidad de Almería, coordinado por Jaime de Pablo Valenciano, ha sido distinguido en los Premios de Implicacion Social del 13º Foro de los Consejos Sociales de Andalucía. Se trata de una iniciativa que aporta soluciones estratégicas para evitar la despoblación en municipios de menos de 2.500 habitantes de la provincia, dentro de los ámbitos económicos, sociales, turísticos también. De momento, se han sumado 14 poblaciones: Líjar, Serón, Alcóntar-Hijate, Laroya, Olula de Castro, Purchena, Lubrín, Padules, Almócita, Abrucena, Tahal, Fondón, Abla y Laujar de Andarax.

Además, 'I Jornada de Esgrima Histórica' en Tahal, 'Feria de la Matanza Tradicional' en María,...

