Ingresa en prisión un hombre detenido en Roquetas por detención ilegal y varios delitos sexuales

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre como presunto autor de un delito de detención ilegal y varios delitos de carácter sexual. El arrestado, que ya contaba con antecedentes por hechos similares, ingresará en prisión provisional tras la decisión adoptada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad.

La investigación comenzó a principios de agosto, cuando una mujer denunció haber sido víctima de una agresión sexual en la zona de Aguadulce-Roquetas de Mar. Según su declaración, se encontraba en situación de especial vulnerabilidad cuando aceptó la oferta de alojamiento del presunto agresor, quien la habría atacado posteriormente en el interior de una vivienda.

Los agentes lograron identificar plenamente al sospechoso, que fue reconocido por la denunciante. Durante las pesquisas se confirmó además que acumulaba antecedentes penales por delitos de la misma naturaleza.

El detenido, arrestado el pasado 15 de agosto, está acusado de un delito de agresión sexual, un delito de detención ilegal, otro de agresión sexual a dos menores de edad y cuatro delitos de acoso sexual. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.